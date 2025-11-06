Elecciones 2025: ¿Cuánto se paga por ser vocal de mesa?

El Servel ya publicó la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre. La ley fija un pago cercano a los $26 mil y multas que pueden superar los $550 mil para quienes no cumplan con el deber cívico.

Con la publicación de la nómina definitiva de vocales de mesa por parte del Servicio Electoral (Servel), muchas personas ya saben si deberán cumplir funciones durante las elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre de 2025. En ese contexto, surgen dos preguntas habituales: cuánto se paga por participar y qué sanciones existen en caso de no asistir.

¿Cuánto es el pago por ser vocal de mesa?

De acuerdo con la Ley N.º 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios, quienes sean vocales de mesa o integrantes del Colegio Escrutador recibirán un pago equivalente a dos tercios de una Unidad de Fomento (UF). Al valor actual, esto representa aproximadamente $26.415.

El bono es administrado por la Tesorería General de la República y se paga dentro de los 30 días siguientes a la jornada electoral. El monto puede cobrarse mediante cheque enviado al domicilio o a través de un depósito bancario, si el vocal entrega los datos de su cuenta.

Este beneficio no constituye remuneración ni renta, por lo que no es imponible ni tributable y no está sujeto a descuentos.