¿Cuál es la multa por no presentarse como vocal de mesa en las Elecciones 2025?

Ser vocal de mesa es una obligación legal. Quienes no asistan sin excusarse a tiempo pueden enfrentar sanciones.

El Servicio Electoral (Servel) recordó que la función de vocal de mesa es obligatoria durante las Elecciones 2025, tanto para los comicios presidenciales como parlamentarios. Por ello, las personas designadas que no se presenten el día de la votación se exponen a sanciones económicas significativas.

¿De cuánto es la multa por no presentarse como vocal de mesa?

De acuerdo con la Ley N.º 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios, quienes incumplan esta obligación sin haber presentado una excusa válida dentro del plazo establecido —que cerró el 29 de octubre— arriesgan multas que van de 2 a 8 UTM.

Al valor actual, estas sanciones equivalen a montos que oscilan entre aproximadamente $139.000 y $556.000, según la evaluación que realice el Juzgado de Policía Local correspondiente a la comuna del infractor.

El Servel recomienda conservar documentos o certificados que acrediten una eventual causa de fuerza mayor, como enfermedad o impedimentos laborales, para justificar la inasistencia ante la autoridad si fuera necesario.