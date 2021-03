Este miércoles, se concretó la llegada de Pablo Urquízar como nuevo delegado presidencial en la zona.

Tras acceder al cargo, el actual coordinador nacional de la Macrozona Sur abordó los proyectos de ley que se encuentran en el Congreso y que apuntarían a resolver el conflicto entramado en las regiones del sur del país.

Según declaró, “el gobierno no puede llegar y decir a Carabineros que haga A, B y C, fuera de la ley. Y para tener una ley, tiene que haber un Congreso que lo apruebe”.

A raíz de lo anterior, planteó que “hoy tenemos problemas de usurpación. Y cuando a alguien le usurpan un predio, la sanción es una falta, es decir, una multa de 6 a 11 UTM. Hay un problema ahí, porque si hay una usurpación, carabineros no puede detener por delito flagrante”, argumentó. Por ello, “es un círculo vicioso. Y qué necesitan, facultades. Y qué daría esas facultades, una legislación que esté a la altura del problema”.

Lee también: Cristián Barra, delegado presidencial en la macrozona sur, dice que “falta voluntad” de las Fuerzas Armadas

“Por eso hay 10 proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso y que necesitamos el apoyo irrestricto de toda la clase política, porque este no es un problema de izquierda y de derecha”, añadió Urquízar.

Aclaró además que “me parece importante que el trabajo se haga donde están pasando las cosas, en ese sentido me vendré a vivir acá e instalar acá”.

La llegada de Urquízar al cargo ocurre luego que el gobierno aceptara la renuncia de Cristián Barra, quien fue ampliamente criticado por apuntar contra las Fuerzas Armadas. En una entrevista, argumentó una “falta de voluntad” para actuar en la zona, apuntando como un problema el hecho de que funcionarios de FF.AA. asistieran a las reuniones junto a abogados.

Lee también: Cristián Barra seguirá trabajando para el gobierno: Retomará su cargo en Interior

En esa instancia, Barra fue consultado por El Mercurio sobre si, en pocas palabras, los funcionarios no quieren actuar, donde indicó que “siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefe de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera”.