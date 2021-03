Hace tres meses que Cristián Barra asumió como delegado presidencial de la macrozona sur del país y, desde entonces, de lunes a miércoles vive entre La Araucanía y el Biobío.

Hace pocas semanas enfrentó críticas debido a su ausencia durante una nueva escalada de ataques incendiarios y este domingo explicó que “me tomé vacaciones solo en la única lluvia que hubo en el verano, que comenzó un día sábado y terminó un día martes y es porque ahí se para la cosecha”.

En conversación con El Mercurio, explicó su bajo perfil para desempeñarse en el cargo y explicó que “la gente está aburrida de escuchar palabras, la próxima vez que escuchen que vamos a presentar una querella contra quienes resulten responsables, nos van a pegar un balazo. Prefiero estar callado y trabajar”.

Con respecto al rol que han tenido las Fuerzas Armadas ante la crisis, afirmó que “tiene que haber un afán de colaborar, y esa colaboración la he visto siempre más bien entorpecida que favorecida“.

Consultado sobre si no quieren actuar, indicó que “siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefe de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera“.

“Falta voluntad. Es un tema que hay que superar, han pasado demasiados años de todo eso. La gente se siente orgullosa de sus Fuerzas Armadas”, afirmó.

Además, agregó que “no les pedimos que ellos hagan de primera línea, eso lo hacen los Carabineros, pero ¡por Dios! Que me gustaría que proporcionara más capacitación a Carabineros”.

En tanto, en respuesta a la oposición que acusa una militarización de la zona, aseveró que “están equivocados. Jamás les hemos pedido a las Fuerzas Armadas que hagan un control de orden público, solo les hemos dicho generar más seguridad.

Operación en Temucuicui

A comienzos de enero se llevó a cabo un operativo en la comunidad de Temucuicui, en la comuna de Ercilla (región de La Araucanía), que contó con 850 efectivos policiales dotados de equipo terrestre y aéreo, y que Barra calificó como un éxito.

“Por un lado se pudo demostrar fehacientemente que dirigentes que dicen ser reivindicadores de la causa territorial mapuche finalmente son productores de drogas. ¿Debimos hacer un operativo más grande para hacer sacado todas las plantas? Por supuesto. Pero lo que se encontró en términos de capacidad logística y armamento fue inesperado”, dijo.

Además, afirmó que “hoy nadie en Chile puede discutir que lo que hay en Temucuicui son plantaciones de drogas para hacer negocios de narcotráfico“, aunque no ahondó en la afirmación ni entregó pruebas al respecto.

“Lo que más hay en La Araucanía son comunidades que quieren vivir en paz, que quiere trabajar. Dicho eso, hay cinco grupos principales que corresponden a realidades de narcotráfico, robo de madera, delitos de usurpación, chantaje y de presiones“, añadió.

Finalmente, aseveró que en la zona existen “grupos de carácter guerrillero” con formación paramilitar y que la situación podría derivar en algo similar a la FARC en Colombia.

“Si no se hiciera nada, probablemente esto podría terminar en una situación de ese tipo, nadie lo duda. Pero estamos a tiempo de evitarlo. Así como en los últimos 25 años este desarrollo ha tomado una cara mucho más violenta, a futuro podría ser peor”, cerró.