La senadora y ex presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, se refirió al panorama que enfrenta el partido de cara a las próximas elecciones de abril y cómo repercutirán ellas en la carrera presidencial.

En conversación con La Tercera, afirmó que un buen resultado para la colectividad en los comicios es que “mantengamos o aumentemos el número de alcaldes y que ojalá aumentemos el de concejales. Tuvimos un problema con la inscripción de candidatos y se quedaron abajo concejales que no pudieron ingresar al Servel. Pero espero que nos vaya bien, y juega un poco a favor que hay muchas listas compitiendo”.

En el caso de los constituyentes, vaticinó que “debiéramos estar holgadamente por sobre el 33%. Pero lo importante es que sean constituyentes valientes: que no cedan al populismo, que no quieran pasar a la historia con un aplauso fácil. Que estén dispuestos a defender las ideas de la centroderecha“.

Por otra parte, con respecto a quién será la carta a La Moneda de Chile Vamos expresó que “es absolutamente imprescindible realizar las primarias legales con todos los candidatos del sector”.

En el caso de la UDI, los nombres sobre la mesa son los del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y de su par de Providencia, Evelyn Matthei. Al respecto, la legisladora expresó que “es importante que todos los candidatos desplieguen su liderazgo y nos enseñen qué es lo que quieren defender cuando sean, si eventualmente son electos, presidente o presidenta de Chile”.

“Si la primaria fuese hoy, yo no votaría por Joaquín Lavín. Él tiene que ofrecer garantías sobre qué es lo que va a defender. Quien gane la primaria de Chile Vamos, que probablemente puede ser el próximo Presidente de Chile, tiene que dar garantías. Que no tema ser impopular, que defienda las ideas del sector, que tenga la fortaleza para enfrentar el terrorismo en el sur, que no ceda ante los delincuentes”, explicó.

“En una situación tan compleja y polarizada; nosotros no podemos entregar una carta blanca. Espero que en esas primarias los candidatos de la UDI, que son los mejores posicionados, nos den las garantías sobre lo que esperan defender y así podamos votar con la confianza de que el gobierno por el que vamos a trabajar y que vamos a elegir, efectivamente, nos va a representar”, añadió.

En la misma línea, expresó reparos sobre dichos recientes de Lavín y expresó que “quiero un gobierno que no tenga complejos. Que sea capaz de hablar y negociar con los adversarios políticos, pero que no trate de ser como los adversarios políticos. A mí, esto de pasar de bacheletista-aliancista a socialdemócrata, no sé“.

Finalmente, sobre la propuesta de un gobierno de unidad, indicó que “no sé lo que es eso. Una cosa es generar espacios de diálogo y consensos necesarios con nuestros adversarios. Pero tiene que ser desde lo que somos. Y si no es así, también saberlo. Por eso son tan necesarias las primarias. No estamos dispuestos a entregar una carta blanca”.

“Por ejemplo, no me gustaría ver a un Presidente haciendo alianza con Daniel Jadue, que ha sido el instigador de gran parte de la violencia“, cerró.