Operación Tokio: Revelan que Teatro Caupolicán era el objetivo de la amenaza de “granada” del Tren de Aragua

Conmoción causaron los dichos del fiscal Héctor Barros, quien reveló nuevos antecedentes sobre la Operación Tokio, investigación que permitió desbaratar un brazo extorsivo del Tren de Aragua en Chile.

El persecutor, en entrevista con Radio Duna, relató que la organización criminal llegó a amenazar a un artista internacional que había llegado al país para realizar una presentación.

Según relató Barros, el líder de la facción le exigió al artista el pago de US$16 mil para poder actuar en Chile. Si no cumplía, la organización venezolana amenazó con “tirar granadas al interior” del recinto donde actuaría “‘vamos a matar gente al interior de los locales'”, fue la advertencia, según contó el Barros.

Pero Ex-Ante dio cuenta que el recinto objetivo de las amenazas era nada más y nada menos que el Teatro Caupolicán. Todo quedó plasmado en la denuncia que el 2 de agosto de 2024 presentó un productor de eventos ante la Policía de Investigaciones (PDI).

Las amenazas iban dirigidas al evento a realizarse en el Caupolicán que reuniría al cantante de República Dominicana Mickey Taveras, el colombiano DJ Holmes y el salsero dominicano Michel El Buenón, este último víctima de la extorsión.

“Hola, buenas noches (…). Esperábamos con ansias su llegada. Como usted bien sabe, nos tiene una deuda pendiente por estafa junto a su mánager, usted sabe quién. Para no hacerle perder el tiempo, queremos que nos realice una transferencia por un monto de 16.000 dólares pagados a través de Binance USDT. En caso de no querer realizar el pago, le informamos que no podrá presentarse al concierto de mañana, ya que dificultaremos su presentación. Si desea, puede no pagar el dinero y no presentarse. Es libre de tomar la decisión que usted vea más conveniente”, se decía en el mensaje de WhatsApp recibido por el entorno del artista y que fue denunciado por el productor y que reveló Ex-Ante.

En tanto, en la declaración judicial del productor, éste contó que fue mediante una videollamada con Joel Díaz, conocido como Yefri, el que habría amenazado directamente con lanzar la granada al local.

“En dicha instancia ‘YEFRI’ dijo que, si no recibía el pago, terminaría lanzándome una granada al local donde realizaría el evento, correspondiente al Teatro Caupolicán, el cual es un centro de eventos de gran envergadura, con capacidad para casi 5.000 personas, emplazado en el Centro de Santiago”, declaró.