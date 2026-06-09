“Vamos a tirar granadas”: Fiscal Barros revela amenaza del Tren de Aragua a artista internacional antes de show en Chile

El fiscal Héctor Barros reveló nuevos antecedentes sobre la Operación Tokio, investigación que permitió desbaratar un brazo extorsivo del Tren de Aragua en Chile.

En entrevista con Radio Duna, el persecutor sostuvo que la organización criminal llegó a amenazar a un artista internacional que había llegado al país para realizar una presentación.

Según relató Barros, el líder de la facción le exigió al artista el pago de US$16 mil para poder actuar en Chile.

“Vamos a tirar granadas”

El fiscal explicó que la amenaza fue realizada a través de un mensaje de WhatsApp, apenas el artista llegó al país.

“Trajeron a un artista que era internacional, no me pregunten el nombre porque no lo conozco, es música que nunca escucho, pero apenas llega a Chile le llega un WhatsApp del líder Yefri”, señaló.

De acuerdo con el relato del persecutor, el mensaje decía: “Usted debe pagarme 16 mil dólares por actuar en Chile. De lo contrario, vamos a tirar granadas al interior, vamos a matar gente al interior de los locales”.

Barros vinculó este tipo de amenazas con hechos violentos ocurridos previamente en recintos nocturnos.

“Lo que ya había ocurrido”, dijo, en alusión a ataques asociados a este tipo de dinámicas extorsivas.

Extorsiones a fiestas y discotecas

Durante la entrevista, el fiscal también describió otro caso vinculado a una fiesta en la que, según afirmó, el dueño del recinto no habría pagado las exigencias de la organización.

“El dueño no se alineó, no pagó, y les dispararon al interior a quien le llegara”, sostuvo.

Barros relató que una persona de nacionalidad colombiana, que no tenía relación con la disputa, recibió un disparo en el abdomen.

Según el fiscal, tras ese ataque el dueño del lugar terminó pagando a la organización criminal.

“El Tren de Aragua se adueñó del público venezolano”

El persecutor afirmó que la facción investigada buscaba controlar parte del circuito de fiestas y discotecas asociadas a público migrante, especialmente venezolano.

“El Tren de Aragua se adueñó del público venezolano”, señaló.

Según explicó, la organización no solo ejercía extorsiones, sino que también obtenía ingresos por distintas vías al interior de estos eventos.

“Es una discoteca en el fondo, pero en la disco se vende droga, que es del Tren de Aragua; se cobra entrada, que también es del Tren de Aragua; se vende alcohol en la barra, que a veces se lo dejan a los dueños; y también está el ejercicio de la prostitución”, detalló.

Operación Tokio

Las declaraciones de Barros se dieron luego de los masivos allanamientos realizados en el marco de la Operación Tokio, diligencia que derivó en la formalización de los imputados durante una audiencia que se extendió por cerca de 10 horas.

Tras la audiencia, 14 personas quedaron en prisión preventiva.

La red es investigada por presuntamente lavar más de $75 mil millones para una facción del Tren de Aragua que opera en Chile.