Nueva agenda de seguridad del Gobierno: El panorama legislativo para avanzar con más de 30 proyectos

El pasado miércoles, durante una cadena nacional, el Presidente José Antonio Kast anunció la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Se trata de una iniciativa que contempla más de 30 proyectos de ley, incluida una reforma constitucional, que el Gobierno espera hacer avanzar con rapidez en ambas cámaras.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, explicó que el Ejecutivo impulsará tanto proyectos que ya se encuentran en tramitación como otros que ingresarán durante los próximos meses.

“La ACOT propone un alto volumen legislativo: una reforma constitucional, 20 proyectos de ley hoy día en trámite con diferentes grados de urgencia y cerca de una quincena de proyectos de ley que iremos ingresando en las próximas semanas y meses, con un intenso trabajo prelegislativo para que tenga un apoyo transversal y, tal como nos ha mandatado el Presidente de la República, prontamente su gran mayoría puedan ser ley y estén totalmente tramitados”, detalló el secretario de Estado.

Este volumen de proyectos obligará al Ejecutivo a coordinar cuidadosamente su distribución en las distintas comisiones antes de su debate en las salas de la Cámara de Diputados y el Senado.

Una rápida tramitación

La meta autoimpuesta por el mandatario es despachar las iniciativas antes de Navidad, con el objetivo de promulgarlas antes de fin de año.

En este contexto, Renovación Nacional (RN) respaldó el paquete de medidas y solicitó implementar un fast track (vía rápida) para agilizar el proceso legislativo.

“Solicitamos un Fast Track para la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, que incorpora iniciativas impulsadas por RN para proteger a los chilenos”, manifestaron desde la colectividad a través de una publicación en X.

*LA SEGURIDAD NO PUEDE SEGUIR ESPERANDO* Solicitamos un Fast Track para la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, que incorpora iniciativas impulsadas por RN para proteger a los chilenos.#Seguridad #FastTrack #AgendaACOT #CrimenOrganizado #RenovaccionNacional pic.twitter.com/gLhCxEmRxD — Diputados RN (@DiputadosRN) August 6, 2026

En la misma línea, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, recordó a La Tercera que “hace dos meses atrás, sin exagerar, habíamos planteado un grupo transversal de senadores un fast track legislativo en materia de seguridad”.

Por su parte, el jefe de bancada de los diputados de RN, Diego Schalper, expresó su confianza en este proceso: “tengo fe en que el Congreso Nacional y nuestro gobierno le van a poner el acelerador a estos temas. Porque hay temas que a algunos les pueden parecer menores, pero que son extremadamente importantes”.

El panorama en la Cámara de Diputadas y Diputados

El presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, reconoció que la agenda exigirá un trabajo intenso durante los próximos meses.

“Vamos a ir arreglando problemas para la destrucción de las drogas, para el decomiso de camiones con contrabando, para el escaneo de contenedores y de camiones en los distintos pasos fronterizos. A cada problema, un proyecto de ley”, sostuvo Alessandri.

El parlamentario del distrito 10 añadió que “con esa urgencia, el Senado y la Cámara de Diputados las vamos a priorizar y las vamos a tramitar de la manera más rápida posible, con sesiones especiales si es necesario, con sesiones especiales también en las comisiones“.

Desde la oposición también surgieron críticas. Jaime Araya (Ind-PPD), integrante de la Comisión de Seguridad, planteó que “nuestro país sigue en pañales, sigue invicto de herramientas que todos los países tienen, la herramienta más potente, la que los países usan de manera más eficiente, y yo no logro entender que esta mega reforma de seguridad no contemple la herramienta más importante”.

A su vez, Nelson Venegas (PS) argumentó que “lo que ayer se anunció con gran algarabía es prácticamente lo mismo que ya existe. Muchos de los proyectos que se anunciaron ayer ya son leyes o están en tramitación”.

Sin embargo, el Gobierno enfrenta un desafío adicional en la Cámara Baja; a diferencia del Senado, el oficialismo no cuenta con mayoría. Por lo tanto, el Ejecutivo deberá negociar los apoyos con integrantes del Partido de la Gente (PDG), del Partido Nacional Libertario e independientes.

El secretario general de PDG, Franco Parisi, enfatizó que “en general, vemos que quedan muy cortas las pretensiones” y agregó que “por eso, creemos que está faltando a sus promesas de campaña el presidente Kast“.

La presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), aseguró que el Senado dará máxima prioridad a las materias vinculadas a esta agenda. “El Congreso Nacional ha querido estar a la altura de este desafío, antes incluso de este anuncio, con un sinfín de proyectos de ley que en su momento denominamos como un fast track legislativo”, dijo.

Incluso, en conversación con La Tercera, planteó que “si tenemos que citar a sesiones especiales para avanzar en esta agenda, lo vamos a hacer“.