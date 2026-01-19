“Nos salvamos de milagro”: Centro de entrenamiento de la Universidad de Concepción estuvo a 2 metros de quemarse en Penco

El gerente general del club, René Rosas, detalló que “las llamas llegaron al otro lado de la pandereta. Después, llegaron bomberos, carabineros y realizaron los trabajos de contención”.

Durante la madrugada del lunes, las instalaciones deportivas del equipo de fútbol de la Universidad de Concepción, ubicadas cerca de Penco, estuvieron a punto de ser arrasadas por uno de los focos más activos del incendio que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío.

“Las llamas llegaron al otro lado de la pandereta (muro divisorio). Después, llegaron bomberos y carabineros y realizaron los trabajos de contención. De otra forma, las consecuencias pudieron ser graves”, explicó el gerente general del club, René Rosas, según consignó EFE.

En conversación con CNN Deportes, el gerente deportivo de la Universidad de Concepción, Marcelo Rosas, comentó que el complejo deportivo fue evacuado en la mañana como medida preventiva, antes de que bomberos controlara las llamas.

Afortunadamente, el equipo de primera división no se encontraba en el edificio para ese momento, ya que se encuentran en Montevideo para participar en partidos amistosos de la Serie Río de la Plata.

Sin embargo, pese a que hasta el momento no se registran víctimas fatales vinculadas al club, se informó que algunas jugadoras del plantel femenino perdieron sus hogares producto del incendio.

En el último balance, el Gobierno anunció que la emergencia ha dejado 19 fallecidos, 1.533 damnificados y 325 viviendas destruidas hasta ahora. Además, más de 25.000 hectáreas han sido afectadas por el fuego.

UDEC abrirá un centro de acopio en su complejo deportivo

La Universidad de Concepción anunció por Instagram que el recinto deportivo funcionará mañana como centro de acopio para las familias afectadas de Penco y sectores aledaños.

“Se estará recibiendo todo tipo de insumos para poder ir en ayuda de quienes lo están necesitando ahora, principalmente en Penco y Lirquén. También iremos en ayuda de las personas que están vinculadas al club, que han tenido este tipo de inconvenientes terribles”, detalló Rosas.

Adicionalmente, comentó que se están organizando rifas para apoyar económicamente a las personas que perdieron sus viviendas.

“Estamos en Uruguay, pero nuestro corazón está con ustedes”, compartió la UDEC a través de sus redes sociales,en un mensaje dirigido a las víctimas del incendio.