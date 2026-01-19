Balance por incendios forestales tras COGRID: 19 muertos, 1.533 damnificados y 325 viviendas destruidas

Desde Senapred, el ministro del Interior reiteró el llamado a evitar conductas de riesgo y detalló el despliegue de albergues, medidas sanitarias, operativos del Registro Civil y refuerzo de conectividad en comunas afectadas.

Con el COGRID nacional ya finalizado en Senapred, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, entregó un balance actualizado del impacto de los incendios y del despliegue institucional para enfrentar la emergencia. En su intervención, apuntó que la situación en Lirquén ha resultado especialmente devastadora, mientras las cifras oficiales continúan en ajuste a medida que avanza el levantamiento en terreno.

El balance por los incendios forestales

Según detalló, la cifra de muertos se mantiene en 19, la misma que se informó en el último COGRID nacional del domingo, hay 19 albergues habilitados. El reporte consolidado del momento considera 1.533 personas damnificadas, 325 viviendas destruidas confirmadas y 1.140 viviendas en evaluación.

Elizalde insistió en que estos datos pueden variar durante la jornada, dado que la información se actualiza tras las sesiones regionales y nacionales del Cogrid con los reportes de las instituciones desplegadas.

En materia de combate, el ministro informó que existen 77 aeronaves disponibles para enfrentar los incendios, con apoyo de recursos de Conaf, Senapred, el Estado Mayor Conjunto y también de empresas privadas.

De todos modos, precisó que los vuelos dependen de condiciones favorables para operar y tener impacto efectivo, y recordó que en algunos sectores la falta de visibilidad por humo impidió acciones aéreas en ciertos momentos.