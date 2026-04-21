“Nos mintieron en la cara”: Jouannet arremete contra el gobierno anterior por promesas de seguridad incumplidas

El subsecretario de Seguridad valoró la cooperación internacional contra el crimen organizado, aunque criticó promesas incumplidas de la administración anterior.

El subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, abordó en Radio Duna, el acuerdo entre Chile y Estados Unidos orientado a enfrentar el crimen organizado transnacional, destacando su impacto en el fortalecimiento de las capacidades operativas del país. “Tiene que ver con aportes del FBI para adquirir tecnología, algunas herramientas como vehículos, etc.”, explicó.

Si bien valoró la iniciativa, la autoridad planteó que espera una ampliación de sus alcances en el tiempo. “Esperamos que sea mucho mayor en los próximos meses y años”, sostuvo.

En esa línea, Jouannet remarcó el enfoque del actual gobierno en materia de seguridad, subrayando que existe una estrategia definida para enfrentar este fenómeno. “Este Gobierno tiene voluntades claras respecto de la lucha contra el crimen organizado. Lo que vamos a hacer es potenciar las policías nuestras para derrotar esto”, afirmó.

Además, agregó que “nos hemos puesto metas y estas se van a cumplir. No solamente hay discurso, es algo mucho más profundo de cuestiones estructurales”.

Por otra parte, el subsecretario cuestionó anuncios realizados durante la administración anterior respecto al aumento de dotación policial. “Nos mintieron en la cara. El presidente Boric dijo el 1 de junio del 2024 que iba a formar 800 Carabineros extra y eso no es así, eso es falso”, señaló.

Asimismo, añadió que “en estas semanas hemos hecho más que en los cuatro años anteriores”.