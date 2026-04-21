Trump cuestiona el legado económico de Biden con datos falsos sobre la inflación en Estados Unidos

Durante una entrevista televisiva, el presidente de Estados Unidos entregó cifras incorrectas sobre la inflación heredada de la administración de Joe Biden y repitió una afirmación ya desmentida sobre la ciudadanía por nacimiento.

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó afirmaciones falsas sobre la inflación y la ciudadanía por nacimiento durante una entrevista concedida este martes por la mañana a CNBC.

Inflación

El conductor de CNBC Joe Kernen le señaló correctamente a Trump que, si bien durante la administración del expresidente Joe Biden hubo alzas importantes de precios, la inflación “había bajado a un nivel cercano al actual, alrededor del 3%”, cuando Biden dejó el cargo.

Trump respondió con una afirmación falsa: “No, no estaba ahí. Había bajado al 5%, no al 3%”.

Kernen tenía razón y Trump estaba equivocado.

La inflación interanual en enero de 2025, mes en que Trump asumió la presidencia, fue de 3,0%.

En diciembre de 2024, el último mes completo de Biden en el cargo, fue de 2,9%. La cifra no se acercaba al 5% desde comienzos de 2023.

Trump luego profundizó en ese argumento con otra afirmación falsa.

Dijo: “Y la razón por la que bajó fue porque yo había ganado la elección, y empezó a caer después de que gané. Empecé a bajar los precios justo después del 5 de noviembre”.

Pero los precios no comenzaron a bajar inmediatamente después de la elección de noviembre de 2024.

De hecho, ni siquiera la tasa de inflación descendió justo después de su victoria. La inflación interanual subió de 2,6% en octubre de 2024, antes de la elección, a 2,7% en noviembre de 2024. Luego volvió a aumentar, hasta 2,9%, en diciembre de 2024.

Ciudadanía por nacimiento

Trump también repitió una afirmación falsa que ya ha sido desmentida en numerosas ocasiones: que “ningún país del mundo”, aparte de Estados Unidos, otorga ciudadanía por nacimiento.

En realidad, unas tres decenas de países reconocen de manera automática la ciudadanía a quienes nacen en su territorio, entre ellos Canadá y México, vecinos de Estados Unidos, además de la mayoría de los países de Sudamérica.

CNN y diversos otros medios ya habían desacreditado esa afirmación cuando Trump la hizo durante su campaña presidencial de 2015 y nuevamente durante su primer mandato, en 2018.