Tribunal reprogramó reformalización de senador Miguel Ángel Calisto: Es acusado de fraude al fisco

La nueva audiencia quedó fijada para el próximo domingo 10 de mayo.

Para este martes estaba programada la audiencia de reformalización en contra del senador Miguel Ángel Calisto, Roland Cármamo y Carla Graff, quienes son investigados por el delito de fraude al fisco reiterado.

Sin embargo, la instancia fue reagendada, ya que los imputados Graff y Cárcamo argumentaron que hay pérdida de confianza en su abogado defensor.

En la audiencia, que se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, ambos presentaron sus inquiteudes. Por ello, ahora serán defendidos por abogados de la Defensoría Penal Pública.

De ese modo, se determinó que la nueva audiencia de formalización será el próximo domingo 10 de mayo a partir de las 9:20 horas.

Ese día, se precisará “el monto total del perjuicio total”, señalaron desde la Fiscalía.

El Ministerio Público detalló que “de acuerdo a los hechos de la formalización, expuestos el 14 de enero pasado por el Fiscal Regional de Aysén, Hernán Libedinsky Moscovich, durante el período comprendido entre 2018 y 2022, el entonces diputado Miguel Ángel Calisto se concertó con el imputado Roland Cárcamo Catalán y con la imputada Carla Graf Toledo para obtener recursos de manera fraudulenta de parte del Fisco, a través de un mecanismo defraudatorio en perjuicio del Congreso Nacional, originando una pérdida -de acuerdo a lo planteado en ese entonces- de $103.664.697″.

Tanto Cárcamo como Calisto “utilizaron el mecanismo de contratación de Carla Graf como asesora parlamentaria del diputado Calisto, por instrucciones de este, quien realizó las gestiones necesarias ante la Cámara de Diputados para materializar su contratación, a sabiendas que ella no cumpliría con ninguna de las obligaciones para las cuales fue contratada, según lo expresado en la audiencia”.

Así, Graf “recibió fraudulentamente ingresos durante ese período por parte del Fisco de Chile, sin que prestara ningún tipo de trabajo ni asesoría”.