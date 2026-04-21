Aumenta desaprobación de Kast en ranking de presidentes latinoamericanos: Bajó hasta el octavo lugar a un mes de su gobierno

La imagen pública del presidente llegó casi hasta un 50% de desaprobación en el ranking y ahora se ubica por debajo del presidente de Brasil, Lula da Silva.

CB Global Data publicó este lunes los resultados de abril del ranking de presidentes latinoamericanos, el cual reveló que la valoración internacional del presidente José Antonio Kast sufrió su primera caída, descendiendo al octavo puesto.

En el primer mes de gobierno, el líder del partido Republicano se ubicó en el séptimo lugar general de la lista, superando al presidente brasileño, Lula da Silva, y al mandatario argentino, Javier Milei.

En ese entonces, el índice de aprobación internacional de su imagen fue de un 48,9%, cifra que cayó este mes en un 3,8% y llegó a un 45,1%.

Pese a que se mantiene dentro de la zona regular del ranking presidencial, por primera vez la desaprobación de su imagen pública supera a su aprobación, acercándose al 50%.

Al ocupar el octavo lugar, el mandatario se ubica por debajo de Lula da Silva y por encima del presidente de Paraguay, Santiago Peña, de quien lo separa un 1,9%.

Otros resultados del ranking

El listado incluye a un total de 18 presidentes latinoamericanos. Quien lidera el ranking actualmente es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con una valoración positiva del 70,1%.

“Los tres presidentes mejor valorados en el ranking de abril por sus ciudadanos son: Nayib Bukele de El Salvador, quien encabeza la medición de este mes con el 70,1% de aprobación; en segundo lugar se ubica Claudia Sheinbaum de México con 69,8%; y completa el podio Rodrigo Chaves de Costa Rica con 59,5% de imagen positiva”, señaló el informe.

En contraste, los mandatarios con peor imagen pública son: José María Balcázar de Perú, con solo un 17,9% de aprobación, seguido de Delcy Rodríguez de Venezuela con 27,5% y, por último, José Raúl Mulino de Panamá con 34,1%.