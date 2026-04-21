Karol G anuncia concierto en Chile como parte de su nueva gira mundial: Fecha y lugar

La artista colombiana volverá al país en medio de una nueva gira mundial que anunció tras su presentación en Coachella 2026. El recorrido incluye fechas en Norteamérica, Latinoamérica y Europa.

¡Ya es oficial! Karol G anunció una nueva gira que la traerá de vuelta a Chile.

El anuncio llegó después de su presentación en Coachella 2026, festival la colombiana destacó como la primera mujer latina headliner, y cerró su show con una señal directa sobre su próximo paso en vivo.

Sobre las pantallas del festival apareció el mensaje “Nos vamos de tour”, con lo que anticipó públicamente el inicio de este nuevo recorrido mundial.

La gira, presentada como Viajando por el mundo Tropitour, comenzará el 24 de julio de 2026 en Chicago y seguirá por varias ciudades de Estados Unidos y Canadá antes de pasar a América Latina y finalizar en Europa.

El último show se agenda para el 24 de julio de 2027 en Milán, Italia; lo que contemplará un año exacto.

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¿Cuándo será el próximo concierto de Karol G en Chile?

El show está fijado para el 28 de enero de 2027, en el Estadio Nacional.

La última visita de Karol G fue en abril de 2024, cuando realizó tres conciertos consecutivos en el Estadio Nacional con su gira Mañana Será Bonito Tour, los días 19, 20 y 21 de abril.

Antes de eso, había estado en el país como una de las figuras del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023, donde se presentó en la Quinta Vergara.