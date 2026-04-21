Mesa del Senado adelanta que se priorizará agenda “fast track” centrada en seguridad: ¿Cuáles son los proyectos?

Se espera que cada semana se ponga en tabla al menos una iniciativa relacionada con el ámbito de la seguridad.

Una agenda “fast track” centrada en seguridad impulsará la mesa del Senado, compuesta por la presidenta Paulina Núñez y el vicepresidente Iván Moreira.

Esto, “en un esfuerzo coordinado por ofrecer certeza jurídica y protección ciudadana”.

De esa manera, se espera que cada semana se ponga en tabla al menos una iniciativa relacionada con el ámbito de la seguridad.

Para este miércoles 22 de abril, por ejemplo, se debatirá el proyecto que tipifica el delito de ingreso clandestino a territorio nacional, que actualmente es analizado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

Núñez dijo que la norma será debatida en Sala “siempre que la comisión concluya su análisis”.

Otro proyecto es el de “Escuelas Protegidas”, que está siendo tramitado en la Cámara de Diputadas y Diputados, y que busca garantizar un mayor resguardo y prevención en colegios y en instituciones de educación superior.

La presidenta del Senado también comentó sobre la ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

En esa línea, llegó hasta La Moneda para reunirse con la ministra de la Segegob, Mara Sedini, para llevar a cabo las coordinaciones respectivas en pos de avanzar en las iniciativas.

Por su parte, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, remarcó la importancia de la alianza de Chile con Estados Unidos, que, entre otras cosas, incluye una donación de US$ 1 millón y transferencia tecnológica para combatir el crimen organizado y narcotráfico.

Además, habló sobre el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, señalando que el Gobierno mantendrá el despliegue de FF. AA. y Carabineros, con el fin de “proteger a los habitantes de la zona y neutralizar focos de conflicto”.