“En la política lo más importante es la comunicación y eso ha estado debilitado, pero no me cabe duda de que lo van a ir mejorando”: Labbé aborda estrategia del Gobierno

El exdiputado defendió a la ministra vocera y aseguró que los problemas del Ejecutivo están en la comunicación, no en las personas.

El exdiputado Cristián Labbé abordó las críticas hacia la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, entregándole su apoyo y apuntando a la necesidad de ajustes en la estrategia comunicacional del Ejecutivo.

“En la política lo más importante es la comunicación y eso ha estado debilitado, pero no me cabe duda de que lo van a ir mejorando”, señaló en entrevista con La Mañana de Agricultura, donde analizó el desempeño del Gobierno en esta materia.

En ese contexto, enfatizó que los cambios deben centrarse en el enfoque y no en las personas. “Yo creo que hay que cambiar la estrategia; no a la persona”, sostuvo, descartando cuestionamientos directos a la ministra.

Asimismo, destacó sus cualidades profesionales y personales. “Yo jamás me voy a meter con las personas, porque de partida a la ministra vocera le tengo un aprecio tremendo y encuentro que es una tremenda mujer; es una mujer tremendamente capaz e inteligente”, afirmó.

Bajo esa línea, reiteró la necesidad de un ajuste en la forma en que el Ejecutivo comunica sus acciones.

“Creo que finalmente lo que hay que hacer es pegar un golpe de timón con la estrategia comunicacional y que se note el cambio de performance”, finalizó.