Película de Elden Ring ya tiene fecha de estreno: Revelan reparto y ambicioso plan de producción

La adaptación del aclamado videojuego llegará a los cines en marzo de 2028, bajo la dirección de Alex Garland y con un elenco encabezado por Cailee Spaeny, Ben Whishaw y Kit Connor.

La esperada adaptación cinematográfica de Elden Ring ya tiene fecha de estreno. La película llegará a los cines el 3 de marzo de 2028, en lo que se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos basados en videojuegos.

Según consignó The Hollywood Reporter, la producción estará a cargo de A24 y Bandai Namco, con rodajes que ya están en marcha en Reino Unido y que contemplan locaciones internacionales en países como Escocia e Islandia.

El proyecto estará dirigido por Alex Garland, cineasta detrás de títulos como Ex Machina y Civil War, quien además firmó el guion tras desarrollar una propuesta inicial que convenció a FromSoftware.

La cinta contará con un presupuesto que superaría los US$100 millones y será estrenada en formato IMAX, en línea con la escala del universo de fantasía oscura creado por el estudio japonés.

En el plano creativo, la película tendrá respaldo directo de Hidetaka Miyazaki, director del videojuego original, y se apoyará en la base narrativa desarrollada junto al escritor George R. R. Martin, autor de Canción de Hielo y Fuego.

El elenco principal ya fue confirmado y estará encabezado por Cailee Spaeny, Ben Whishaw y Kit Connor, quienes asumirán roles centrales dentro de la historia, aunque sus personajes aún no han sido revelados.

Junto a ellos, el reparto incluye nombres como Tom Burke, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Emma Laird y Nick Offerman, entre otros actores que refuerzan el carácter coral de la producción.

Elden Ring, lanzado en 2022, es considerado uno de los videojuegos más influyentes de los últimos años, con más de 30 millones de copias vendidas y múltiples premios, incluido el galardón a Juego del Año.

El estreno está previsto para 2028.