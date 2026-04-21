Bachelet apunta a “razones políticas” de Gobierno de Kast por retiro de su candidatura a la ONU: “Dijeron que eran muchos candidatos y somos solo 4”

La ex Mandataria, quien este martes realizó su presentación ante la Asamblea General, además aseguró que Brasil y México han sido "extraordinarios acompañantes".

La expresidenta Michelle Bachelet se refirió a su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas, luego que este martes presentara su postulación y enfrentara preguntas de la Asamblea General del organismo internacional.

Luego de su presentación, realizó un punto de prensa en el que abordó la controversia, luego que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunciara que retiraba su apoyo a dicha candidatura.

Desde Cancillería apuntaron que entre los motivos está una “fragmentación de candidatos“, lo que supuestamente haría poco viable su elección.

Bachelet aborda retiro de apoyo a su candidatura por parte de Gobierno de Kast

Consultada sobre este punto y si podría impactar en el resultado, Bachelet señaló que “yo creo que no impacta para nada“.

“No impacta para nada, primero porque las razones de quitarme el apoyo son razones políticas, ¿no? Aunque la explicación que se da es otra que claramente no coincide, porque dice que son demasiados candidatos y somos cuatro no más, y la vez pasada eran trece“, acotó.

Del mismo modo, sostuvo que “al margen de eso, cada gobierno tiene el derecho de tomar decisiones, tiene el derecho de nominar a alguien y tiene el derecho de retirar la nominación. Así que yo en eso no me voy a referir“.

Finalmente, indicó que “pero estoy nominada —que es distinto— por Brasil y México, que son dos de los países más importantes en la región y han sido extraordinarios acompañantes“.

“Yo quiero aprovechar de agradecer ante ustedes a México y Brasil porque la verdad es que han sido fantásticos, todo el apoyo en todo punto de vista. Y así que vamos a seguir con mucha fuerza adelante, porque hay que luchar para que una mujer, y ojalá de la región, sea la próxima secretaria general“, sentenció la exmandataria.