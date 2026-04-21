“Viva Frida Kahlo” llega a Santiago de Chile: Cuándo abre y cómo será la experiencia inmersiva

La muestra dedicada a la vida y obra de la artista mexicana incluye proyecciones en 360°, narración en primera persona y banda sonora original.

Santiago incorporará a fines de mayo una nueva apuesta cultural dedicada a una de las figuras más reconocidas del arte latinoamericano.

Se trata de Viva Frida Kahlo, una instalación inmersiva centrada en la vida y la obra de la pintora mexicana, que debutará el próximo 29 de mayo en el Club de la Unión, en pleno centro de la capital.

La iniciativa marcará su primera escala en Latinoamérica, luego de pasar por ciudades como Zúrich, Bruselas, Berlín, Colonia y Viena.

En su arribo a Chile, la propuesta busca acercar al público al universo creativo y personal de Kahlo a través de un montaje que combina recursos visuales, sonoros y narrativos.

Los detalles de Viva Frida Kahlo

El proyecto se aparta del formato habitual de una exhibición de obras.

En este caso, el recinto completo se transforma en un soporte para imágenes en gran escala, con intervenciones sobre muros, columnas y techos. A eso se suman iluminación, ambientación sonora y una puesta en escena en 360 grados que acompaña el recorrido de los asistentes.

La experiencia también incorpora audios originales, una narración construida en primera persona y una banda sonora creada especialmente para esta producción.

Con esos elementos, el montaje propone una aproximación más sensorial al legado de la artista, recorriendo episodios de su biografía y algunos de los rasgos más reconocibles de su imaginario visual.

La realización está a cargo del colectivo artístico suizo PROJEKTIL, junto a Immersive Art Ltd., y en Santiago será presentada por Fever. Según la organización, el desarrollo del proyecto se extendió por más de dos años.

Venta de entradas

La venta de entradas comenzará el 28 de abril a través de Fever.

La producción informó además que ya se encuentra habilitada una lista de espera para quienes quieran acceder anticipadamente a los tickets.

El recinto contará con acceso para personas en silla de ruedas y la actividad está abierta a todas las edades, aunque se recomienda criterio en el caso de niños menores de 6 años, por la presencia de referencias a la enfermedad y la muerte.