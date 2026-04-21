José Maza, Paulina Urrutia y Pedro Engel participarán en el Festín del Libro en La Florida 2026: Revisa la programación completa

El Festín del Libro en La Florida se realizará entre el 23 y el 26 de abril como un evento gratuito que reunirá a destacados artistas y científicos nacionales, como Paulina Urrutia y José Maza. La programación contempla actividades de lectura, música y teatro.

Esta semana se realizará el Festín del Libro en La Florida, con el objetivo de incentivar la lectura y promover la cultura en la comuna.

La actividad se llevará a cabo desde el 23 al 26 de abril en la Plaza Cívica, ubicada en el Metro Bellavista de La Florida, entre las 12:00 y las 20:00 horas.

El evento contará con la participación de destacados artistas y científicos. Por ejemplo, la actriz y exministra Paulina Urrutia encabezará el “maridaje literario” el jueves 23 de abril a las 19:30 horas.

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En tanto, el viernes 24 de abril destaca la participación del Premio Nacional de Ciencias José Maza, quien realizará la firma de su libro Dibujando el cosmos.

Asimismo, para los fanáticos de la astrología, Pedro Engel realizará un conversatorio el domingo 26 de abril a las 18:30 horas.

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Cronograma

Jueves 23 de abril

Viernes 24 de abril

Sábado 25 de abril

Domingo 26 de abril