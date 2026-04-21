Michelle Bachelet y posible veto de Estados Unidos por defender el aborto: “Siempre estaré con las mujeres”

La expresidente aseguró que, si es elegida para el puesto, seguirá poniendo en valor los acuerdos y las conferencias adoptadas en la ONU en este asunto.

(EFE) – La expresidenta y candidata a secretaria general de la ONU, Michelle Bachelet, defendió este martes que “siempre estará del lado de las mujeres” ante la posibilidad de que Estados Unidos vete su nominación a liderar la organización después de que varios congresistas lo pidieran por su defensa del aborto.

“Creo firmemente en los derechos de las mujeres, y no creo que se puedan separar. No creo que se pueda decir que las mujeres tienen derecho A, B y C, pero no a D, E y F. Creo que las mujeres deben decidir sobre sus propias vidas. También deben decidir cuántos hijos quieren tener”, aseguró Bachelet a los medios tras comparecer ante los Estados miembros de la ONU para presentar su candidatura.

Y añadió: “Siempre estaré con las mujeres“.

Bachelet aseguró que, aunque sabe que “es un tema controvertido”, si es elegida para el puesto, seguirá poniendo en valor los acuerdos y las conferencias adoptadas en la ONU en este asunto.

“Tenemos que seguir avanzando en los derechos de las mujeres”, apuntó.

A finales de marzo, un grupo de legisladores republicanos instó al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a que vetara la carrera de Bachelet a liderar la ONU por “haber dado prioridad en repetidas ocasiones a una agenda abortista extrema a expensas de la soberanía estatal”.

La misiva señala a Bachelet como una candidata “inadecuada” y asegura que su trayectoria “no se ajusta a los requisitos que la Administración del presidente Donald Trump ha establecido para el próximo secretario general de la ONU”, razones por las que solicitaron que se vetara su candidatura.

EE. UU., como uno de los cinco socios permanentes del Consejo de Seguridad, cuenta con el derecho a veto.

Sin embargo, Bachelet mostró cierta tranquilidad ante esta posibilidad y aseguró que durante el año y medio que coincidió en el poder con Trump mantuvieron “una buena relación entre EE. UU. y Chile“.

“Estados Unidos es una potencia importante en la ONU, es una potencia importante en el mundo. Y si soy elegida, tendré la misma relación con todos los Estados miembros, sean poderosos o no“, añadió.