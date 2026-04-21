El chaleco salvavidas de un superviviente del Titanic se vende por más de US$ 900.000 en una subasta histórica

La prenda, firmada por Laura Mabel Francatelli —pasajera de primera clase que logró sobrevivir al naufragio—, es el único ejemplar de este tipo vinculado a un sobreviviente que ha salido al mercado.

(CNN) – Un chaleco salvavidas que perteneció a un superviviente del Titanic se vendió por 670.000 libras esterlinas (unos 904.500 dólares) en una subasta el sábado, superando con creces las expectativas en lo que se anunció como una venta “única en una generación”.

Según la casa de subastas británica Henry Aldridge and Son , la chaqueta, cuyo precio estimado oscilaba entre las 250.000 libras esterlinas (339.000 dólares) y las 350.000 libras esterlinas (474.000 dólares), es la única perteneciente a un superviviente de la tragedia de 1912 que ha salido a subasta.

La prenda perteneció a Laura Mabel Francatelli, pasajera de primera clase del histórico transatlántico, que se hundió hace 114 años esta semana.

Cuando el RMS Titanic zarpó el 10 de abril de 1912, era el mayor barco de pasajeros en servicio y se consideraba insumergible. Tan solo cuatro días después, su viaje inaugural se convirtió en una tragedia internacional cuando el barco chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte a las 23:40 del 14 de abril. El barco, que se hundió en menos de tres horas, no contaba con suficientes botes salvavidas para las aproximadamente 2220 personas a bordo. Solo sobrevivieron unas 700.

Laura Mabel Francatelli (rodeada con un círculo), junto con otros supervivientes del bote salvavidas. Solo sobrevivieron unas 700 de las 2220 personas a bordo. Henry Aldridge e Hijo Ltd.

Francatelli era secretaria de la diseñadora de moda Lucy Duff Gordon y viajaba a Chicago con su jefa y el esposo de esta, Cosmo Duff Gordon. Los tres sobrevivieron tras lograr subir al bote salvavidas número uno.

Según la descripción en el sitio web de la casa de subastas, el chaleco color beige, firmado por Francatelli y otros rescatados en ese bote salvavidas, cuenta con 12 bolsillos de lona rellenos de corcho, con soportes para los hombros y correas laterales.

Eligieron morir juntos en el Titanic. Un recuerdo de su historia de amor se vendió por una cantidad récord. Lectura de 2 minutos

Formaba parte de una subasta más amplia de objetos de colección del Titanic y de la White Star Line, celebrada este fin de semana en Henry Aldridge and Son.

Andrew Aldridge, director general de la casa de subastas, afirmó que se trata de “uno de los objetos más emblemáticos” que jamás hayan salido a la venta procedentes del desafortunado barco.

“Sencillamente, este chaleco salvavidas representa una oportunidad única en la vida para los coleccionistas; es el único ejemplar que se ha ofrecido en subasta procedente de un superviviente del Titanic”, declaró a CNN en un correo electrónico antes de la venta.

Laura Mabel Francatelli, quien llevaba puesta la chaqueta, la firmó junto con otros supervivientes del bote salvavidas en el que viajaba. Henry Aldridge e Hijo Ltd.

“Aunque el Titanic se hundió hace 114 años, cada hombre, mujer y niño a bordo tenía una historia que contar, así que, en esencia, tenemos más de 2200 capítulos y hoy presentamos esas historias a través de estos objetos conmemorativos. El chaleco salvavidas es, sin duda, uno de los objetos más emblemáticos del Titanic que jamás se haya ofrecido en una subasta”, afirmó.

Según Aldridge, el chaleco lo vendía alguien que “ha decidido que es hora de pasar el testigo a otro coleccionista”.

Anteriormente estuvo expuesta en Titanic Belfast, el museo ubicado en el lugar donde se construyó el barco, y también en el museo del Titanic más grande del mundo, en Pigeon Forge, Tennessee.