Pronto Copec lidera la iniciativa: invita a la industria a consolidar el 24 de cada mes como el “Día del Completo”

La propuesta busca consolidar una tradición mensual en torno a uno de los íconos gastronómicos del país, invitando a marcas, locales y personas a sumarse a un movimiento colectivo que ya comenzó a instalarse en la conversación. En el marco del Día del Hot Dog, la marca acompañará esta invitación con una promoción especial: 2x1 en completos este 24 de abril.

Hay pocas cosas tan transversales en Chile como el completo. Está presente en todas las regiones, en las juntas improvisadas, en la once y en la rutina cotidiana. Bajo esa premisa, Pronto Copec decidió dar un paso más allá y anunció una convocatoria inédita abierta a toda la industria —desde grandes cadenas hasta locales históricos— para sumarse a una iniciativa que busca instalar la nueva tradición nacional de que los 24 de cada mes se coman completos.

Más que un plan puntual, se trata de una invitación a construir un ritual compartido. Una propuesta que se traduce en que, de ahora en adelante, cada 24, distintos actores del rubro activen acciones propias —promociones, beneficios o iniciativas— que inviten a las personas a celebrar en torno al completo, transformando la fecha en un hito que trasciende a lo largo de todo Chile.

El anuncio representa una apertura estratégica, donde la marca no busca el protagonismo exclusivo, sino liderar una iniciativa colaborativa. Una apuesta que busca abrir la conversación y proyectar esta celebración más allá de una sola empresa.

Por lo anterior es que, desde Pronto Copec mencionan que: “Las tradiciones no se imponen, se construyen entre todos. Por eso creemos que el completo, que ya es parte de la identidad de los chilenos, tiene el potencial de transformarse en un ritual mensual que convoque a personas, locales y marcas en todo el país”.

Y es que la iniciativa toma fuerza a partir de lo ocurrido en marzo, cuando el primer “24 de completos” comenzó a instalarse en la conversación, dejando una señal clara: el 24 ya no es un día cualquiera. Desde ahí, la propuesta evoluciona hacia una etapa más abierta, donde la invitación es a apropiarse de la fecha como una costumbre compartida.

Así, el “24 de completos” comienza a afirmarse como una tradición en construcción, que gana sentido con cada nueva adhesión y empieza a instalarse de forma natural en el calendario. En ese cruce, la fecha dialoga con el Día del Hot Dog, pero desde una identidad propia: la del completo como símbolo cotidiano y compartido en Chile.

En el Día del Hot Dog: 2×1 en completos en Pronto Copec

En el marco de esta efeméride, Pronto Copec activará este 24 de abril una promoción 2×1 en completos en sus 500 locales a lo largo de todo el país, invitando a que la fecha se viva de norte a sur y reforzando la idea de que cada día 24 sea una instancia para celebrar el completo.

Esta acción se enmarca en la convocatoria abierta impulsada por la marca, que busca seguir sumando actores y consolidar el “24 de completos” como una tradición compartida, donde cada nueva adhesión contribuye a darle forma a esta costumbre en construcción.