Gastos comunes en Santiago: La diferencia entre comunas puede llegar al 200% y sumar hasta $164.000 mensuales

Un análisis de Assetplan revela que el costo de los gastos comunes varía drásticamente según la ubicación. Mientras en Santiago Centro el promedio es de $72.000, en Las Condes asciende a $236.000, un factor determinante al momento de decidir dónde arrendar.

El gasto común puede encarecer el arriendo de un departamento hasta en un 200% dependiendo de la comuna de la Región Metropolitana. Según un estudio de Assetplan, el mayor operador de renta residencial institucional en Chile, el promedio mensual para una unidad de un dormitorio va desde $72.000 en Santiago Centro hasta aproximadamente $236.000 en Las Condes, una brecha de $164.000 que puede cambiar por completo la decisión de los arrendatarios.

Factores que explican la diferencia

Desde Assetplan explican que el diferencial responde al estándar de los edificios y los servicios asociados: conserjería, seguridad, mantención de ascensores, aseo y áreas comunes, además de la superficie de las unidades.

“Muchas veces el análisis se centra solo en el valor del arriendo, pero el gasto común es un factor clave que impacta directamente el costo final” , señalan.

Las comunas con gastos comunes más bajos incluyen Santiago Centro, La Florida y Ñuñoa, en contraste con el sector oriente, donde los valores superan los $230.000 mensuales. El análisis consideró 82 edificios multifamily en 11 comunas, entre ellas Las Condes, Providencia, Estación Central y La Cisterna, basado en departamentos tipo 1D1B y 2D2B, comparando datos de enero de 2025 y enero de 2026.