Bachelet advierte crisis en la ONU y emplaza a sus Estados miembros: “Las contribuciones no son voluntarias”

La exmandataria chilena presentó su candidatura a la secretaría general del organismo y puso el foco en los problemas financieros que enfrenta Naciones Unidas, junto con la necesidad de reformas para mejorar su eficiencia y credibilidad.

Michelle Bachelet abordó este martes uno de los puntos más sensibles del sistema multilateral: la situación financiera de Naciones Unidas. En su presentación como candidata a la secretaría general del organismo, desde su sede en Nueva York, advirtió sobre las dificultades de liquidez que enfrenta la institución y apuntó directamente al rol de los Estados miembros.

“Las contribuciones no son transferencias voluntarias, son obligaciones establecidas en la Carta”, afirmó durante el diálogo interactivo.

En esa línea, la exalta comisionada para los Derechos Humanos planteó que uno de los desafíos centrales será asegurar que los países cumplan con sus compromisos financieros “en tiempo y forma”, advirtiendo que los retrasos afectan la capacidad operativa del organismo.

Bachelet también vinculó la crisis financiera que la multilateral atraviesa con problemas estructurales dentro del sistema de Naciones Unidas. Entre ellos, mencionó la fragmentación del financiamiento, la dependencia de aportes condicionados y la necesidad de mejorar la eficiencia interna, evitando duplicidades y reforzando la coordinación entre agencias.

La candidata sostuvo que cualquier proceso de reforma debe resguardar el equilibrio entre los tres pilares de la ONU —paz y seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos— y evitar que ajustes presupuestarios debiliten la presencia del organismo en terreno.

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