Dólar salta casi $10 por demanda de activos refugio de cara al fin del cese al fuego en Medio Oriente

La divisa norteamericana sobrepasó la barrera de los $890 con las miradas puestas en Medio Oriente con el alto al fuego que se terminará este miércoles por la noche.

Este martes el dólar avanzó casi $10 tras ubicarse en $891,7 al cierre de la sesión, lo que significó un salto considerable respecto a los $882 en los que abrió la jornada.

Durante el día, el dólar llegó incluso a cotizar en torno a los $895 alrededor de las 13:00, pero se estabilizó hacia el cierre.

El repunte de la divisa estadounidense estuvo marcado por el fin del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, que se terminará este miércoles a las 20:00.

El analista de mercado de Capitaria, Agustín Vargas, señaló que la fluctuación del dólar se debe principalmente a un deterioro en el escenario geopolítico: “Considerando que el miércoles 22 finaliza el alto al fuego en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, se ha elevado la incertidumbre y generado mayor demanda por activos refugio, presionando al dólar a nivel global”.

“Por su parte, el cobre cotiza entre los US$5,9 y US$6 por libra, manteniéndose en niveles elevados, aunque sin lograr contrarrestar completamente el impulso del dólar en un entorno de mayor cautela”, agregó.

“De mantenerse esta presión por incertidumbre geopolítica, el tipo de cambio podría extender su movimiento al alza en el corto plazo. En términos técnicos, el USD/CLP se mantiene en un rango entre los 885 y 895 pesos, con un sesgo levemente alcista mientras persistan los riesgos externos como principal catalizador del mercado”, cerró.

Por su parte, Ignacio Mieres, Head of Research de XTB, explicó que el mercado ha incorporado un mayor componente de riesgo geopolítico, considerando que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se encuentran estancadas.

“El tipo de cambio registró una jornada alcista, superando niveles clave. Este movimiento se da en un contexto de fortalecimiento global del dólar, impulsado por una mayor aversión al riesgo en los mercados”, dijo.

“De cara a las próximas jornadas, se espera que la dinámica de la divisa continúe altamente condicionada por la evolución de estos eventos, con un posible aumento en la volatilidad y fluctuaciones dentro del rango estimado entre 878 y 903 pesos por dólar, dependiendo de si se logra un acuerdo, se extiende el alto al fuego o persisten las tensiones”, cerró.