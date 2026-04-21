Codelco acumula más de US$ 25.000 millones en deudas y aportes al fisco alcanzan los US$ 19.000 millones en los últimos 10 años

En los últimos diez años, la estatal ha sumado US$ 7.768 millones en deudas y su producción ha disminuido de 1.800.000 (tmf) en 2016 a poco más de 1.400.000 (tmf) en 2025.

En medio de la Junta de Accionistas 2026 de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la tensión se tomó el ambiente luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reprochara la falta de autocrítica por parte del directorio respecto al desempeño de la empresa.

Respecto a las cifras que ha dado a conocer Codelco a lo largo de los años, a través de sus estados financieros, durante 2025, la deuda de la estatal aumentó en US$ 972 millones.

Así, hasta la fecha la estatal acumula una deuda de US$ 25.957 millones y en los últimos diez años creció US$ 7.768 millones:

2016 : US$ 352 millones

: US$ 352 millones 2017 : US$ 324 millones

: US$ 324 millones 2018 : US$ 872 millones

: US$ 872 millones 2019 : US$ 1.250 millones

: US$ 1.250 millones 2020 : US$ 529 millones

: US$ 529 millones 2021 : US$ 605 millones

: US$ 605 millones 2022 : US$ 470 millones

: US$ 470 millones 2023 : US$ 852 millones

: US$ 852 millones 2024 : US$ 1.542 millones

: US$ 1.542 millones 2025: US$ 972 millones

¿Cuánto ha aportado Codelco al fisco?

En cuanto a los aportes al fisco, en 2025 Codelco aportó con 1.778 millones de dólares, siendo un monto mayor a 2023 y 2024, cuando fueron US$ 1.426 millones y 1.534 millones de dólares respectivamente, pero notoriamente por debajo de los US$ 5.572 millones en 2021 y US$ 2.301 millones del 2022.

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De esta manera, entre 2016 y 2025, Codelco aportó al fisco con US$ 18.982 millones:

2016 : US$ 937 millones

: US$ 937 millones 2017 : US$ 1.358 millones

: US$ 1.358 millones 2018 : US$ 1.798 millones

: US$ 1.798 millones 2019 : US$ 989 millones

: US$ 989 millones 2020 : US$ 1.289 millones

: US$ 1.289 millones 2021 : US$ 5.572 millones

: US$ 5.572 millones 2022 : US$ 2.301 millones

: US$ 2.301 millones 2023 : US$ 1.426 millones

: US$ 1.426 millones 2024 : US$ 1.534 millones

: US$ 1.534 millones 2025: US$ 1.778 millones

¿Cuánto ha ganado Codelco?

Si bien la deuda de Codelco ha tenido un aumento constante, en 2025 registraron un EBITDA (Beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de US$ 6.670 millones, siendo el más alto desde 2021, cuando fue cifrado en US$ 10.379 millones.

Asimismo, en los últimos diez años el EBITDA de Codelco fue de US$ 55.001 millones:

2016: US$ 3.075 millones

US$ 3.075 millones 2017: US$ 5.661 millones

US$ 5.661 millones 2018: US$ 4.696 millones

US$ 4.696 millones 2019: US$ 4.043 millones

US$ 4.043 millones 2020: US$ 5.289 millones

US$ 5.289 millones 2021: US$ 10.379 millones

US$ 10.379 millones 2022: US$ 5.565 millones

US$ 5.565 millones 2023: US$ 4.184 millones

US$ 4.184 millones 2024: US$ 5.439 millones

US$ 5.439 millones 2025: US$ 6.670 millones

¿Cuánto fue la producción de Codelco en los últimos diez años?

La producción propia de toneladas métricas finas (tmf) ha sufrido una considerable baja del 21,83% en 2025, respecto al 2016.

En los últimos diez años, la producción propia de Codelco alcanzó las 15.375.978 (tmf), con 1.334.445 (tmf) en 2025, casi 400.000 menos que en 2016, cuando fueron 1.707.000 (tmf).

2016: 1.707.000 (tmf)

1.707.000 (tmf) 2017: 1.734.000 (tmf)

1.734.000 (tmf) 2018: 1.677.554 (tmf)

1.677.554 (tmf) 2019: 1.588.000 (tmf)

1.588.000 (tmf) 2020: 1.618.000 (tmf)

1.618.000 (tmf) 2021: 1.618.000 (tmf)

1.618.000 (tmf) 2022: 1.446.000 (tmf)

1.446.000 (tmf) 2023: 1.324.554 (tmf)

1.324.554 (tmf) 2024: 1.328.425 (tmf)

1.328.425 (tmf) 2025: 1.334.445 (tmf)

Mientras que la producción total alcanzó las 16.493.880 (tmf) entre 2016 y 2025, con un peak entre 2016 y 2018, cuando la producción superó las 1.800.000 (tmf), pero sufrió una caída entre 2023 y 2025, cuando se ubicaron levemente por encima de las 1.400.000 (tmf).

2016: 1.827.000 (tmf)

1.827.000 (tmf) 2017: 1.842.000 (tmf)

1.842.000 (tmf) 2018: 1.806.363 (tmf)

1.806.363 (tmf) 2019: 1.706.000 (tmf)

1.706.000 (tmf) 2020: 1.727.000 (tmf)

1.727.000 (tmf) 2021: 1.728.000 (tmf)

1.728.000 (tmf) 2022: 1.553.000 (tmf)

1.553.000 (tmf) 2023: 1.423.785 (tmf)

1.423.785 (tmf) 2024: 1.441.000 (tmf)

1.441.000 (tmf) 2025: 1.439.732 (tmf)

De cara al futuro, Codelco busca revertir sus números rojos mediante el aumento en la extracción de litio y el reciente acuerdo firmado entre Chile y Estados Unidos para atraer inversiones y modernizar el sector minero.