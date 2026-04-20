Jorge Quiroz cuestiona falta de autocrítica a directorio de Codelco: “¿No hay ninguna crítica? ¿Comparten este autoelogio?”

En la Junta de Accionistas 2026 de la empresa estatal, el ministro de Hacienda cuestionó el balance de Codelco y la falta de autocrítica del directorio encabezado por Máximo Pacheco.

Este lunes se realizó la Junta de Accionistas 2026 de Codelco, a la que asistió el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien tuvo un tenso intercambio de palabras con el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco.

En la instancia, el titular de la cartera de Hacienda mencionó los puntos positivos que presentó Codelco, incluso respecto al incidente de la mina de El Teniente, y cuestionó al directorio.

“Respecto al accidente de El Teniente, se mencionan medidas correctivas, pero ningún problema. ¿No hay ninguna crítica? ¿La administración no se hace ninguna crítica de nada? ¿Comparte este autologio?”, preguntó el titular de Hacienda.

Ante esto, el presidente del directorio, Máximo Pacheco, respondió a Quiroz y defendió la labor de la estatal: “Como organización, en este periodo hemos ido de a poco aprendiendo a tener conversaciones difíciles, son en distinto tono y dimensión”.

“La autocrítica que hemos tenido a fondo es que nos pasa que siempre nos proponemos metas ambiciosas, pero a su vez difíciles de alcanzar (…) Aprendimos que no se puede hacer minería con cuatro megaproyectos de manera simultánea, esto fue un error y no lo vamos a volver a cometer”, agregó Pacheco.

“Hemos aprendido algo en Codelco, no es buena idea ser soberbios. Somos una empresa demasiado exitosa, nuestro enemigo a veces es la soberbia, hemos aprendido a ser humildes, es un proceso duro y doloroso”, cerró Pacheco.