Estados Unidos impone nuevas sanciones a Irán por adquisición de armas y drones

(CNN) – La administración Trump implementó una nueva ronda de sanciones contra Irán, dirigidas a 14 individuos, empresas y aeronaves en Irán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Según el Departamento del Tesoro, estos actores participan en la adquisición o transporte de armas y componentes para drones.

Componentes para misiles balísticos

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que “el régimen iraní debe rendir cuentas por su extorsión a los mercados energéticos mundiales y su ataque indiscriminado contra civiles”.

Las sanciones afectan a una empresa turca acusada de enviar linters de algodón a Irán, material que se procesa en nitrocelulosa para motores de cohetes de propelente sólido, utilizados en misiles balísticos. También sancionan a personas vinculadas a Mahan Air, acusada de apoyar a la Fuerza Quds. Las medidas llegan cuando el alto el fuego entre EE.UU. e Irán está a punto de expirar.