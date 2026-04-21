Mundo Conflicto Estados Unidos-Irán

Con información de CNN

Estados Unidos impone nuevas sanciones a Irán por adquisición de armas y drones

Por Jennifer Hansler, CNN

21.04.2026 / 14:43

{alt}

El Departamento del Tesoro sancionó a 14 individuos, empresas y aeronaves en Irán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. La medida ocurre mientras el frágil alto al fuego entre ambas naciones está por expirar.

(CNN) – La administración Trump implementó una nueva ronda de sanciones contra Irán, dirigidas a 14 individuos, empresas y aeronaves en Irán, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos.

Según el Departamento del Tesoro, estos actores participan en la adquisición o transporte de armas y componentes para drones.

Componentes para misiles balísticos

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que “el régimen iraní debe rendir cuentas por su extorsión a los mercados energéticos mundiales y su ataque indiscriminado contra civiles”.

Las sanciones afectan a una empresa turca acusada de enviar linters de algodón a Irán, material que se procesa en nitrocelulosa para motores de cohetes de propelente sólido, utilizados en misiles balísticos. También sancionan a personas vinculadas a Mahan Air, acusada de apoyar a la Fuerza Quds. Las medidas llegan cuando el alto el fuego entre EE.UU. e Irán está a punto de expirar.

DESTACAMOS

País CNN Íntimo regresa con Matilde Burgos: Andrés Zaldívar inaugura la nueva temporada este domingo

LO ÚLTIMO

Mundo Donald Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta de acuerdo
Cámara aprueba proyecto “Escuelas Protegidas” y lo despacha al Senado
Renuncia el jefe de órgano electoral en Perú tras críticas por los problemas logísticos en la votación
José Maza, Paulina Urrutia y Pedro Engel participarán en el Festín del Libro en La Florida 2026: Revisa la programación completa
Pronto Copec lidera la iniciativa: invita a la industria a consolidar el 24 de cada mes como el "Día del Completo"
Gastos comunes en Santiago: La diferencia entre comunas puede llegar al 200% y sumar hasta $164.000 mensuales