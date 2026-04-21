Lluvia de meteoros Líridas: ¿Cuándo y a qué hora se podrán observar desde Chile?

Este 21 y 22 de abril, el fenómeno tendrá su punto máximo de observación.

Un particular fenómeno estará presente este 21 y 22 de abril en los cielos. Se trata de la lluvia de meteoros Líridas, uno de los fenómenos más antiguos registrados por la humanidad.

Si bien es conocido como “lluvia de estrellas”, no se trata precisamente de eso, sino que son fragmentos del cometa Thatcher que entran a la atmósfera terrestre a gran velocidad, provocando destellos luminosos.

La astrónoma y coordinadora de Extensión del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, Andrea Mejías, detalló cómo comprender y observar esta lluvia de meteoros.

“Es una lluvia de estrellas muy particular, porque existen registros de su observación desde hace más de 2.500 años. Eso la convierte en una de las más antiguas de las que se tiene registro”, comentó.

Lluvia de Líridas: ¿Dónde ver desde Chile?

La lluvia de meteoros es visible desde Chile hasta fines de este mes y tiene su punto máximo de observación entre la noche de este martes 21 y la madrugada del miércoles 22 de abril.

Además, podrá ser vista sin la necesidad de usar telescopios. De todos modos, la astrónoma recomendó observar en lugares que tengan baja contaminación lumínica, durante la madrugada y con cielos despejados.

Un rasgo distintivo de esta lluvia de meteoros es que tiene la capacidad de generar bólidos, que son meteoros especialmente brillantes que dejan una estela visible durante varios segundos.

“En esta lluvia se tiende a formar meteoros muy grandes y luminosos, lo que produce un efecto visual particularmente llamativo para quienes quieran verlo”, relevó la astrónoma.

Y añadió que la mejor forma de observar la lluvia es “buscar un lugar despejado, ojalá oscuro, y mirar hacia arriba. Si usas binoculares o telescopios, reduces el campo de visión y puedes perderte gran parte del espectáculo”.

También recomendó elegir un lugar cómodo y dar tiempo a la vista para que se adapte a la oscuridad, un proceso que puede demorar hasta 20 minutos.

“Una recomendación importante es no tener la pantalla del teléfono demasiado brillante ni luces cercanas. La idea es disfrutar el momento y desconectarse un poco”, acotó Mejías.

Sobre el mejor momento para observar la lluvia de líridas, comentó que es después de las 2:30 horas.

“La mejor recomendación es mantener la vista en el cielo de forma constante, idealmente tomando como referencia la constelación de Lira, que se ubica hacia el norte y no muy alta sobre el horizonte. Allí destaca Vega, una estrella muy brillante que puede servir como punto de orientación para la observación”, concluyó la astrónoma.