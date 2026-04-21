Cantante D4vd se declara no culpable en caso por muerte de menor de 14 años

David Burke, conocido artísticamente como D4vd, negó en tribunales los cargos por asesinato y otros delitos vinculados a la muerte de Celeste Rivas Hernandez. La fiscalía sostiene que el músico la mató para impedir que revelara una relación sexual que, según la acusación, comenzó cuando la víctima tenía 13 años.

El cantante estadounidense D4vd, cuyo nombre legal es David Burke, se declaró el lunes no culpable ante un tribunal de Los Ángeles por cargos de asesinato en primer grado y otros delitos relacionados con la muerte de Celeste Rivas Hernandez.

Rivas Hernandez era una adolescente de 14 años cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en septiembre de 2025 dentro del vehículo Tesla del artista.

Burke, de 21 años, quedó sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial.

Según la fiscalía, Burke mantenía una relación sexual con la menor desde que ella tenía 13 años, y se sostiene que la mató para impedir que esa relación saliera a la luz y afectara su carrera.

La acusación también plantea que el caso incluye circunstancias especiales, entre ellas la supuesta destrucción de evidencia y un eventual móvil económico asociado al impacto que una denuncia podía tener en su imagen pública.

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles describió el caso como un crimen “brutal y horroroso”, mientras las autoridades locales lo han definido también como “la peor pesadilla de cualquier padre”.

La acusación no se limita al homicidio. Burke también enfrenta cargos por abuso sexual continuo contra una menor de 14 años, actos sexuales ilícitos con una menor y mutilación ilegal de restos humanos.

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Además, la fiscalía incorporó circunstancias especiales.

Entre ellas, asesinato de un testigo, destrucción de evidencia, acecho o espera deliberada y un eventual beneficio económico.

Dichas características podrían abrir la puerta a cadena perpetua o incluso a una eventual solicitud de pena de muerte, aunque los persecutores todavía no han informado si pedirán la sanción.

Según la acusación, Celeste Rivas Hernandez murió en un hecho que es investigado como homicidio el 23 de abril de 2025 y posteriormente, su cuerpo fue desmembrado.

Sus restos fueron hallados en septiembre de 2025 dentro del Tesla del cantante, que había sido incautado y trasladado a un patio de remolque.

Las autoridades, en tanto, llegaron al hallazgo después de detectar un fuerte olor proveniente del vehículo.

Parte de los antecedentes forenses sigue bajo reserva y la causa de muerte aún no ha sido detallada públicamente en su totalidad.

La defensa, por su parte, insiste en la inocencia del músico.

En una declaración, sus abogados afirmaron: “Seamos claros: la evidencia real en este caso mostrará que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernandez y que no fue la causa de su muerte”.

También solicitaron una audiencia preliminar pública para revisar los antecedentes de la acusación.