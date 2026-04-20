Cantante d4vd acusado de asesinato de una adolescente de 14 años luego de que encontraran cadáver en su auto

David Anthony Burke fue arrestado el jueves y acusado formalmente este lunes. El fiscal del condado informó que la víctima, Celeste Rivas Hernández, fue vista por última vez con el artista en abril de 2025. Su cuerpo descompuesto apareció en septiembre en un Tesla registrado a nombre del músico.

(CNN) – La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles anunció este lunes que el cantante d4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, enfrenta cargos de asesinato en primer grado por la muerte de Celeste Rivas Hernández, de 14 años.

El fiscal Nathan Hochman detalló en conferencia de prensa que Burke también es acusado de actos sexuales continuos contra un menor, actos lascivos con persona menor de 14 años y mutilación de restos humanos. Si es declarado culpable, podría recibir cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte.

El hallazgo del cuerpo y las investigaciones

Celeste fue vista por última vez con el artista el 23 de abril de 2025 en su casa de Hollywood Hills. Su cuerpo descompuesto fue encontrado en septiembre de ese año en el maletero de un Tesla registrado a nombre de Burke, estacionado en una calle cercana.

El cantante fue arrestado el jueves 16 de abril en una residencia en Hollywood Hills. La defensa de Burke declaró que “la evidencia real mostrará que no fue la causa de su muerte” y que “no ha habido acusación formal devuelta por ningún gran jurado”. La víctima fue reportada como desaparecida en tres ocasiones previas. El músico permanece en prisión sin fianza.