“No use el cargo para ser el jefe de campaña de la candidata de la continuidad”: Escala tensión entre José Antonio Kast y Gabriel Boric

Sigue escalando la tensión entre el Presidente Gabriel Boric y el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast.

La alusión que el mandatario hiciera en cadena nacional -en el marco de la presentación del proyecto de Ley de Presupuesto 2026- a una de las propuestas del republicano, sigue generando roces entre ambas figuras políticas chilenas.

Boric calificó como “irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado”.

Kast no esperó y respondió de inmediato: “Fue un acto de cobardía y de corrupción”.

El emplazamiento del republicano tuvo respuesta del Jefe de Estado. “Discutir las propuestas de políticas públicas que hay en Chile no es cobarde, es democrático”, afirmó Boric el mediodía de este jueves desde La Moneda.

Y durante la noche de esta misma jornada, Kast volvió a lanzar dardos al Presidente. “No siga abusando del cargo, trabaje, trabaje por los chilenos. No use el cargo para ser el jefe de campaña de su candidata de la continuidad”.

“El único pequeño es él, el único que no ha estado a la altura del cargo es él”, agregó Kast.