Presidente Gabriel Boric presenta Ley de Presupuesto 2026: Estos son los datos claves

El Presupuesto 2026 deberá ser ingresado al Congreso antes del término de septiembre, tal como lo establece la ley. Revisa aquí los anuncios del mandatario en la última intervención presupuestaria de su administración.

En una de sus últimas intervenciones oficiales como jefe de Estado, el Presidente Gabriel Boric se dirigió al país este martes a través de cadena nacional para presentar el proyecto de Ley de Presupuesto 2026.

Desde el Palacio de La Moneda, Boric afirmó que el proyecto consolida “cuatro años de trabajo por Chile”, destacando un equilibrio entre compromiso social y orden fiscal.

Según dijo, el Estado debe estar presente “donde más se necesita”, destacando áreas como la seguridad, salud, pensiones y vivienda, además de avanzar en educación, cuidados, cultura y deporte.

Mayor inversión GES desde 2004

Uno de los énfasis del mensaje estuvo en salud pública. Boric anunció que este sector experimentará un aumento presupuestario de $900 mil millones, lo que representa un alza de más del 30 % acumulado durante su administración.

Entre las medidas destacadas están la incorporación de tratamientos de alto costo, como el medicamento para la fibrosis quística y el tratamiento hospitalario para la depresión grave, a través del sistema GES, que recibirá su mayor inversión desde su creación en 2004.

Además, se contemplan 115 mil nuevas cirugías y más de 82 mil consultas de especialidades mediante el Hospital Digital.

Compromiso habitacional

El Presidente también abordó el plan habitacional del Ejecutivo, indicando que “el presupuesto del ministerio de Vivienda crecerá en más de un 37% y alcanzaremos la meta de construir más de 260 mil viviendas en nuestro periodo de gobierno”.

“Dejaremos al próximo gobierno más de 100 mil casas que les tocará inaugurar. Son iniciativas de largo plazo, con proyectos que duran periodos que trascienden a los gobiernos”, añadió.

PGU a $250 mil y compensación para mujeres

En materia previsional, Boric destacó que el Presupuesto 2026 incluye los fondos para implementar las mejoras aprobadas en la reforma de pensiones, incluyendo el aumento de la PGU a $250.000 para mayores de 75 años.

También comenzarán a pagarse los bonos por años cotizados y compensaciones para mujeres, con el objetivo de reducir desigualdades históricas.

“Y seguimos comprometidos con sacar adelante, lo antes posible, la Ley de Sala Cuna para Chile que disminuye de una vez por todas esta injusta discriminación al empleo de las mujeres”, indicó.

Aumento de efectivos policiales y nueva infraestructura

El mandatario reiteró que la seguridad ciudadana ha sido una prioridad de su administración.

Indicó que, con el aumento previsto en 2026, el presupuesto del sector habrá crecido un 16,7 %. Esto permitirá formar 3.700 nuevos carabineros, más de 700 detectives y 250 agentes PDI, además de habilitar nuevas comisarías, vehículos policiales y centros penitenciarios, siendo la primera vez en una década que se crean nuevas cárceles.

“Durante el gobierno anterior el presupuesto de seguridad bajó en un 0,4%. En nuestro mandato, en cambio, el presupuesto en seguridad y orden público habrá crecido en un 16,7%, considerando el aumento que realizaremos en 2026”

Responsabilidad fiscal y mensaje al futuro gobierno

Al hablar de las cuentas públicas, Boric aseguró que su gobierno ha logrado frenar el crecimiento de la deuda pública, y que dejará una administración con finanzas ordenadas.

“Sea cual sea el signo político del próximo gobierno, entregaremos la casa ordenada y con las cuentas claras”, afirmó.

A modo de cierre, el Presidente destacó que “el Presupuesto 2026 se hace cargo de los desafíos de hoy, y al mismo tiempo proyecta un camino de desarrollo económico con justicia social”.

“Estos años hemos revertido brechas, hemos pagado deudas históricas como las pensiones, hemos aumentado significativamente el sueldo mínimo, redistribuido de manera justa las riquezas del país”, puntualizó.