Kast apunta contra Boric tras alusión en presentación del Presupuesto 2026: “Fue un acto de cobardía y de corrupción”

En la cuenta pública donde presentó el proyecto de ley para el Presupuesto 2026, el presidente hizo una alusión a la propuesta del candidato republicano sobre reducir el gasto público.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, tildó al presidente Gabriel Boric de hacer un “acto de cobardía” durante la cadena nacional donde presentó el proyecto para el Presupuesto 2026.

Esto, debido a la alusión del mandatario a Kast, respecto a su propuesta para disminuir el gasto público.

“Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo”, fueron las palabras del jefe de Estado.

En ese sentido, el abanderado republicano afirmó que “lo que hizo ayer el presidente no fue un acto republicano, fue un acto de cobardía, de corrupción y fue un acto de mentiras”.

A su juicio, fue un acto de cobardía porque “ninguno de los candidatos presidenciales tenemos la posibilidad de tener una cadena nacional para decir lo que él dijo”.

Y siguió diciendo que tal como han criticado a Laura Albornoz, vocera de la candidata Jeannette Jara y quien “usa una empresa pública para viajar por Chile, hoy día vemos cómo el presidente asume el rol de vocero y de interlocutor con uno de los candidatos presidenciales desde La Moneda”.