Polémica causó hace algunos días un instructivo publicado por la Subsecretaría de la Niñez donde se señala cómo referirse a los niños, niñas y adolescentes “utilizando los conceptos y términos correctos” para “dejar atrás los estereotipos“.

La infografía menciona que no es adecuado referirse a este grupo como “nuestros niños”, sino que como “las niñas, los niños y les niñes“, ya que “son sujetos de derecho y no propiedad de las y los adultos”, lo cual desató un debate en el que participó hasta la Real Academia Española (RAE).

Lee también: “Es inaceptable”: Ministro Muñoz condena quema de buses en el centro de Santiago

En entrevista con CNN Chile, Carla Ljubetic, directora ejecutiva de la Fundación Niñas Valientes, señala que el hecho “de que eso hoy sea una polémica y se esté hablando ya nos dice harto. Antes ni siquiera era una posibilidad pensar en hacer transformaciones en el lenguaje”.

A Ljubetic le parece “un avance”: “Esta frase se dice harto, pero ‘lo que no se nombra no existe’ y hoy sí existen muchas personas en nuestra sociedad y muches niñes también que no se sienten o identifican con ninguno de los géneros que tradicionalmente han existido y tenemos que escuchar esas posiciones y a esas personas”.

Lee también: Ministro Ávila precisó que condonación del CAE incluirá “a todos los deudores”

La psicóloga sostiene que, “más allá de que personalmente me pueda o no gustar el lenguaje inclusivo, usar la e o la x, (…) esas realidades existen y tenemos que poder incluirlas. Es muy importante pensar en las transformaciones del lenguaje y en cómo nos referimos a las personas, ya que finalmente también es cómo nos estamos vinculando y tiene que ver con el respeto”.

“El lenguaje es la manera que tenemos de comunicarnos. Si yo en mi manera de comunicarme no incluyo la experiencia de otra persona, probablemente no estoy teniendo una comunicación lo suficientemente efectiva, puede que esa persona no se sienta incluida en la conversación y, finalmente, tiene que ver con el reconocimiento de otras identidades”, agrega.

La educación no sexista

Niñas Valientes -organización que esta semana celebra su cuarto aniversario- ha luchado desde diversos ámbitos por una educación no sexista. “Queremos incidir con nuestras propuestas en cómo concebir una educación que considere la equidad de género de manera profunda y estructural“, cuenta Carla Ljubetic.

“El contexto chileno ha cambiado, sobre todo en los últimos años. Hoy es mucho más visible la demanda por equidad de género, por igualdad de derechos y por terminar con la violencia de género, sobre todo en la niñez y adolescencia. Además, tenemos un nuevo escenario político y social que abre la posibilidad de profundizar en estos temas, de generar nuevas transformaciones, pero aún hay muchos desafíos”, dice.

Lee también: Desigualdad de género en la educación: Cómo los estereotipos en las aulas marcan el futuro de las niñas

La experta recalca que se debe “repensar el modelo educativo“. “Es importante pensar en políticas más institucionales como, por ejemplo, en una ley de educación sexual integral (…) donde puedan existir recursos, tiempo y personas dedicadas a acompañar a las comunidades educativas en estas temáticas”.

Finalmente, Ljubetic afirma que Chile “es un escenario fértil para concebir estos cambios”. Entre otras cosas, “tenemos el escenario de una nueva Constitución, donde la educación no sexista, la equidad de género y la prevención de la violencia son temas que han ido apareciendo y quedando en el borrador”.