Niña de 7 años fallece por contagio de hanta virus en Hijuelas

La menor falleció el pasado 24 de marzo.

El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó que el fallecimiento de una niña de 7 años se debió al contagio de Hantavirus.

La menor, estudiante de segundo básico en la Escuela Básica de Rabuco, permanecía internada en el Hospital Biprovincial Quillota Petorca, donde finalmente falleció el pasado 24 de marzo.

Desde la Seremi de salud de Valparaíso informaron que frente al decesos “la Seremi activó sus protocolos de investigación epidemiológica y zoonosis en la comuna de Hijuelas, región de Valparaíso, donde residía la persona, a fin de descartar otros contagios y reforzar medidas de prevención en el círculo familiar”.

Además, descartaron otros casos asociados a la enfermedad y realizaron un llamado a la comunidad de que, ante la presencia de síntomas compatible, acudan al centro de salud más cercano para un diagnóstico diferencial.

¿Cómo podemos prevenir el virus Hanta?

De acuerdo a la autoridad, la mayoría de estos casos comienzan principalmente con la llegada del verano, cuando muchas personas acampan en recintos de altas temperaturas donde puede haber ratones de cola larga que tienen la enfermedad.

Algunas de las recomendaciones para evitar el virus son:

Jamás dejar comida expuesta sobre el suelo.