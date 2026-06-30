Vacaciones de invierno: Habilitan recorrido especial para llegar al MIM desde la estación Mirador

En el marco del inicio de las vacaciones de invierno, el Ministerio de Transportes, en alianza con el Museo Interactivo Mirador (MIM), habilitó un recorrido especial de transporte público para llegar al recinto.

En concreto, Red Movilidad incorporó el servicio especial 137x, el cual conecta de manera directa el metro Mirador (Línea 5) con el MIM durante los fines de semana que dure el receso escolar.

Adicionalmente, el MIM activó un descuento en las entradas para las personas que los visiten entre el viernes 26 de junio y el domingo 5 de julio.

“Queremos que la experiencia MIM comience en la estación Mirador y continúe en el servicio especial 137x de Red Movilidad que entrega una conexión directa con el museo. De esta forma, ayudamos a las familias, que no tienen vehículo particular, a que puedan acceder desde cualquier punto de la ciudad y con un solo bip! y conocer las múltiples actividades que ofrece el museo”, dijo el director de Transporte Público Metropolitano, Eduardo Castro.

El recorrido 137x de Red Movilidad funcionará los siguientes días:

Sábado 27 y domingo 28 de junio

Sábado 4 y domingo 5 de julio

Será entre las 10.00 y 18.00 horas, iniciando su recorrido en la parada PE1289 (Parada 4/(M) Mirador).

Al igual que el resto de los servicios de Red Movilidad, se deberá validar con tarjeta Bip! o código QR.

La gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Metro, Paulina del Campo, expresó que “durante estas vacaciones de invierno queremos que las familias puedan moverse de manera simple, segura y conveniente para disfrutar de uno de los panoramas más entretenidos de la ciudad”.

“Nuestro llamado es a planificar los viajes, privilegiar Metro para sus desplazamientos y aprovechar esta alternativa pensada especialmente para que más niños y niñas disfruten de sus vacaciones”, agregó.

Mientras que el subdirector del MIM, Simón Pérez, detalló que durante la alianza con Red Movilidad y Metro “habilitamos un 20% de descuento en las entradas adquiridas a través de www.mim.cl, utilizando el código MIM-RED al momento de la compra. El beneficio estará vigente para las visitas entre el 26 de junio y el 5 de julio, coincidiendo con nuestra programación especial de vacaciones de invierno, para que más personas puedan disfrutar de una experiencia de ciencia, curiosidad y aprendizaje”.