Clienta fue golpeada en mall por botella con agua caliente: Justicia condenó a Plaza Vespucio y Tavelli a indemnizarla con $5 millones

El Octavo Juzgado Civil de Santiago condenó al centro comercial Plaza Vespucio SA y a la cafetería Tavelli SA a pagar solidariamente la suma de $5.000.000 por concepto de daño moral a clienta que fue golpeada y lesionada en la cabeza por una botella con agua caliente, arrojada desde el segundo piso del centro.

Según lo informado por el Poder Judicial, el tribunal acogió la demanda civil extracontractual tras establecer que los establecimientos comerciales incumplieron la obligación de implementar medidas preventivas eficaces dentro del recinto.

La administración del mall intentó eludir la responsabilidad bajo el argumento de caso fortuito consagrado en el Código Civil, responsabilizando exclusivamente a la acción de un tercero.

No obstante, el tribunal rechazó la alegación debido a la falta de evidencias aportadas por la defensa. La jueza determinó que el hecho ocurrió en un sector descubierto expuesto a riesgos, concluyendo que la prueba de la empresa “carece de mérito probatorio suficiente” para librarla de responsabilidad.

El dictamen remarcó que ambas firmas omitieron el cuidado mínimo esperable hacia el público del centro comercial.

“No basta con disponer de protocolos orientados a la seguridad, sino que estos deben ser idóneos y eficaces para prevenir accidentes en sus dependencias”, sentenció la resolución.