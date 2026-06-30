BlackRock alerta sobre escasez de recursos clave para la IA y ajusta su exposición a mercados emergentes

La administradora de activos más grande del mundo, BlackRock, rebajó su recomendación sobre acciones de mercados emergentes en su conjunto desde sobreponderar a neutral, según el informe de mitad de año 2026 del BlackRock Investment Institute, titulado “Scarcity vs. abundance”.

La decisión se da después de un fuerte desempeño reciente de estos mercados y responde, según la firma, al riesgo de concentración que enfrentan varios países emergentes por su exposición a la cadena de valor de la inteligencia artificial.

Taiwán y Corea del Sur, los ejemplos de riesgo de concentración en chips

En ese marco, sostienen que la diversificación geográfica no necesariamente reduce el riesgo de concentración cuando distintos mercados están atados a la misma cadena de valor.

Como ejemplo, BlackRock cita los casos de Taiwán y Corea del Sur, cuyos mercados accionarios son grandes en relación a su producto interno bruto y están fuertemente expuestos a un reducido número de compañías ligadas a semiconductores y chips para inteligencia artificial.

La rebaja se enmarca en un diagnóstico más amplio sobre el contexto económico global, que la firma describe como un mundo de escasez, caracterizado por restricciones en mano de obra, energía y espacio fiscal.

Según BlackRock, la pregunta central para los próximos meses es si la innovación en inteligencia artificial puede llevar el crecimiento de Estados Unidos por sobre su tendencia histórica de largo plazo, cercana al 2% anual, hacia un escenario de abundancia.

Preferencia por América Latina pese a la rebaja general de emergentes

Pese a la rebaja en mercados emergentes en su conjunto, BlackRock mantiene una preferencia por América Latina dentro de ese universo, así como una inclinación hacia oportunidades vinculadas a la inteligencia artificial física en Japón.

La firma también señaló que mantiene su posición neutral sobre acciones chinas, donde ve oportunidades en inteligencia artificial física, aunque advirtió que el desarrollo de modelos de IA chinos baratos y de código abierto no se traduce automáticamente en mayor rentabilidad para los proveedores de esa tecnología.

Sobreponderación en EE.UU. y posición neutral en Europa, Reino Unido y Japón

En el resto de su asignación de renta variable, BlackRock mantiene una sobreponderación en acciones estadounidenses, sostenida en las sólidas utilidades corporativas impulsadas por la construcción de infraestructura de inteligencia artificial y en un contexto macroeconómico que la firma describe como favorable, incluso por sobre las mayores expectativas de tasas de interés.

En tanto, mantiene una posición neutral en Europa, el Reino Unido y Japón.

El informe también identifica seis definiciones macroeconómicas que, según la firma, los inversionistas no pueden evitar enfrentar en el actual contexto: el crecimiento ligado a la inteligencia artificial, el costo de esa tecnología, las tasas de interés, la deuda, los puntos de estrangulamiento geopolítico y el liderazgo de mercado de Estados Unidos.

Renta fija: sobreponderación en deuda local de mercados emergentes

En materia de renta fija, BlackRock se mantiene sobreponderada en deuda local de mercados emergentes, donde destaca el rendimiento relativo a su volatilidad y la mejora en los fundamentos económicos de estos países.

En esa línea, prefieren obtener ingresos en bonos de corto y mediano plazo por sobre los bonos de mayor duración, dado que estos últimos, según la firma, ofrecen menor protección ante caídas bursátiles en el contexto actual de presiones inflacionarias persistentes.

Inversiones en centros de datos alcanzaron US$ 75.000 millones en 2025

La firma también destacó el papel creciente de la infraestructura como una vía para capturar la demanda derivada de la inteligencia artificial sin necesidad de identificar qué modelo específico de esa tecnología terminará dominando el mercado.

Según el informe, las inversiones privadas en infraestructura de centros de datos a nivel global se han disparado desde el lanzamiento de ChatGPT, alcanzando montos cercanos a US$ 75.000 millones en transacciones durante 2025.