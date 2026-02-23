Experto analiza las medidas para prevenir el virus Hanta: Van 6 muertos durante este año

Una de las claves es detectar síntomas de gripes "fuera de temporada" y eventuales insuficiencias respiratorias, ya que son algunos de los principales síntomas.

El Ministerio de Salud realizó recientemente una alerta por la alta letalidad de casos de hanta virus diagnosticados durante este año en Chile.

Desde el Minsal apuntaron a que “hasta la semana epidemiológica seis se han reportado 14 casos de hanta virus de los cuáles 6 han fallecido con una letalidad del 43% de los que va del 2026″.

En este contexto, el experto e infectólogo de Clínica Alemana – UDD, Pablo Vial, explica que “el síndrome pulmonar por hantavirus es una enfermedad poco frecuente, presenta un 50% de mortalidad en quienes la contraen lo que hace necesario tener toda la información disponible para evitar su contagio”.

Vial detalla sobre los síntomas que “las personas infectadas pueden experimentar una gripe ‘fuera de temporada‘, ya que los síntomas tienden a presentarse en verano y primavera. Estos incluyen fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor abdominal, náuseas y diarrea, siendo señales de alarma que justifican buscar atención médica”.

En la misma línea, junto con una notable disminución de plaquetas, el especialista destacó que la progresión de los síntomas puede llevar rápidamente a una insuficiencia respiratoria, una complicación muy grave. En ese sentido, subrayó que, ante este escenario, lo ideal es que la persona ya esté hospitalizada, dado que el cambio abrupto entre la gripe y este último síntoma puede ocurrir en cuestión de horas.

Virus hanta: Experto entrega medidas de prevención

En cuanto a su prevención, el experto de Clínica Alemana- UDD mencionó que las recomendaciones resultan más desafiantes para las personas que residen en áreas endémicas, ya que una de las únicas soluciones es mantener a los roedores alejados de los lugares habitados durante todo el año.

Sin embargo, para aquellos considerados “visitantes”, resaltó la importancia de informarse previamente sobre la posible colonización de roedores en el lugar de destino. En esa línea, enfatizó la necesidad de llevar a cabo un proceso de sanitización, que incluye la ventilación del área y la aplicación de agua con detergente o cloro.

Otras situaciones donde se puede estar expuesto al síndrome pulmonar por hantavirus, es en la realización de actividades como desmalezar, ya que al levantar polvo es posible que la personas aspiren las deposiciones de los roedores.

Al respecto el especialista enfatizó que, “en el caso de ver esta evidencia, la recomendación es desinfectar el lugar y no barrer durante media hora, hasta que la sanitización haga efecto”.

Finalmente, no existe un tratamiento específico ni una vacuna para abordar el virus, por lo que resultan cruciales los tratamientos de soporte. En este contexto, el infectólogo resaltó la eficacia de la oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), un método de reemplazo que, en casos de disfunción cardiopulmonar, canaliza la sangre a través de una bomba y un oxigenador externos, sustituyendo parte de ambas funciones con dispositivos de reemplazo.

Además, Vial destacó que la ventaja del ECMO radica en su brevedad de uso, ya que la respuesta del cuerpo es rápida durante las 48-72 horas.