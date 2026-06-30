Retoman desalojo de la megatoma de San Antonio: Operativo considera catastro de 115 familias

Para las 8.00 horas de este martes estaba programada la continuación del desalojo de la megatoma de San Antonio (Región de Valparaíso).

El operativo comenzó en la parte alta del emplazamiento y contó con el apoyo de un centenar de funcionarios policiales.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, hay un total de 98,4 hectáreas que serán desalojadas. En enero, en la primera etapa se desocuparon 58,4 hectáreas y esta jornada se definieron 40 hectáreas, con un catastro de 853 techos.

Desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso indicaron que aún quedan entre 18 y 20 familias que no han desalojado el terreno.

Con todo, el catastro del Ministerio de Vivienda cifró en 115 personas las que están habitando la zona y que se han ido retirando de manera paulatina.

En el marco del desalojo, además, las autoridades dispusieron albergues para las familias que no tienen dónde residir.

Se prevé que el desalojo continúe hasta el viernes, para continuar la próxima semana.