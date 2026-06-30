Ricardo Yáñez respalda uso de FF.AA. en infraestructura crítica: “Liberaría carabineros para cumplir funciones”

El exdirector general de Carabineros, Ricardo Yáñez, abordó el debate por el eventual uso de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas al orden público y sostuvo que, bajo la lógica de la infraestructura crítica, su despliegue podría aportar a la seguridad.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el actual director del Centro de Estudios y Gestión Estratégica de Seguridad Municipal de la Asociación Chilena de Municipalidades afirmó que el Estado debe contar con todas sus capacidades para enfrentar escenarios complejos.

“Creo que un Estado no se puede permitir no contar con todas sus capacidades para poder garantizar condiciones de seguridad cuando la propia Constitución así lo define”, sostuvo.

Yáñez y uso de FF.AA. en infraestructura crítica

Consultado por las peticiones de algunos alcaldes para que militares apoyen labores de seguridad, Yáñez evitó plantearlo como una postura simplemente a favor o en contra, pero valoró el aporte que podrían realizar en determinadas condiciones.

“Me tocó interactuar con las Fuerzas Armadas durante periodos complejos, como fue el estallido social, como han sido los estados de excepción, y creo que cuando se utilizan las capacidades del Estado completas, claramente esto aporta o ayuda a instituciones que están absolutamente estresadas”, señaló.

En esa línea, el exgeneral director afirmó que el apoyo militar podría permitir liberar recursos policiales para otras funciones.

“Creo que hoy día, bajo la lógica de la infraestructura crítica, aportarían, porque liberarían recursos operativos de las instituciones para el resguardo de esta infraestructura y permitiría liberar carabineros para cumplir funciones”, indicó.

Yáñez advirtió que cualquier despliegue de este tipo debe ir acompañado de un marco normativo claro, que entregue resguardo a quienes cumplan esas tareas.

“Para eso también hay que generar las condiciones para que quienes van a cumplir esa tarea tengan el resguardo”, afirmó.

El exdirector de Carabineros planteó que se requiere un escenario jurídico que entregue certezas y evite que funcionarios terminen cuestionados o formalizados posteriormente por cumplir labores en contextos complejos.

“Si no tenemos un cuadro normativo, un escenario normativo jurídico que les dé la certeza a quienes van a cumplir ese trabajo y mañana no estén cuestionados, no estén formalizados (…) claramente que no hay una disposición”, sostuvo.

En ese contexto, advirtió que nadie querrá exponerse a eventuales consecuencias judiciales si las reglas no están previamente definidas.