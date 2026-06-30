Dólar se mantiene estable y cotiza sobre los $920 tras fortalecimiento de la divisa estadounidense

El dólar tuvo una nueva jornada de movimientos acotados este martes, oscilando entre máximos de $924,8 y mínimos de $920, para finalmente cerrar en $921,7, levemente por debajo de los $922,5 con que había abierto la sesión.

El billete verde continúa presionado por la fortaleza estructural del dólar a nivel global. El cobre, en tanto, rebotó desde la zona de los US$ 5,98 y opera cerca de los US$ 6,24, dándole soporte al peso chileno frente al dólar.

La fluctuación de la divisa norteamericana también estuvo marcada por las expectativas del mercado de que la Fed subirá las tasas de interés en algún punto del segundo semestre.

JOLTS sorprende al alza con 7,594 millones de ofertas de empleo

En esa línea, el analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, afirmó que el mercado sigue ajustando sus expectativas hacia una Fed más restrictiva luego de que las ofertas de empleo JOLTS de mayo sorprendieran al alza con 7,594 millones —su nivel más alto en dos años—, frente a los 7,280 millones esperados.

“Estos datos refuerzan la narrativa de que la Fed podría subir tasas antes de que termine 2026, en momentos en que Wall Street cerró su mejor primer semestre desde la pandemia, con el S&P 500 acumulando un alza de 8,5% en el año y el NASDAQ un 11,1%”, explicó.

“En el plano local, mañana miércoles se publicará la actividad económica de mayo, con el mercado esperando un 0,2% tras el -1,2% del mes previo, un dato relevante a monitorear, ya que una sorpresa positiva podría dar algo de soporte al peso, mientras que cifras débiles reforzarían la presión alcista sobre el tipo de cambio”, cerró.

Por su parte, Juan Ortiz, senior account manager de XTB, aseguró que una consolidación del Dollar Index en niveles elevados podría llevar al tipo de cambio a buscar la zona de $928-$930, mientras que una corrección del dólar global aliviaría la presión sobre la paridad.

“En el corto plazo, el USDCLP mantiene soporte en $919-$920 y resistencia inmediata en $925. Una ruptura sobre ese nivel abriría espacio hacia $928-$930, mientras que una corrección bajo $919 podría llevar al cruce hacia $914-$915″, indicó.

“Durante la semana, el foco estará en los datos laborales de Estados Unidos, las declaraciones de miembros de la Fed, el comportamiento del Dollar Index, la evolución del cobre y las noticias provenientes de Medio Oriente”, concluyó.