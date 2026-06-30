Gobierno reconoce “desafío grande” por desempleo de 9,4%: “No lo vamos a negar”

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, abordó las recientes cifras de desempleo en Chile, luego de que la tasa de desocupación llegara a 9,4%.

La autoridad reconoció que el escenario laboral sigue siendo complejo y planteó la necesidad de avanzar en medidas concretas para dinamizar el empleo formal.

“Tenemos un desafío grande, no lo vamos a negar. La tasa de desempleo está al 9,4%”, sostuvo Rau.

Gobierno reconoce complejo escenario laboral

Las declaraciones del ministro se dieron durante la entrega de 22 propuestas de la Mesa de Reactivación Laboral, instancia constituida por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y presidida por el economista David Bravo.

El trabajo de la mesa está enfocado en la creación de empleo formal, la reducción de la informalidad y el impulso a la participación laboral femenina.

Rau enfatizó que la respuesta frente al desempleo debe involucrar a distintos sectores.

“Es muy importante que trabajemos juntos, de sector privado, sector público, trabajadores, academia, y creo que esta mesa es un poco reflejo de eso”, afirmó.

Entre las medidas mencionadas, el ministro del Trabajo puso especial énfasis en el apoyo a la sala cuna universal, política que busca eliminar barreras para la contratación femenina.

Como parte de las medidas mencionadas por el ministro, hubo un especial énfasis en el apoyo a la sala cuna universal, una política que busca eliminar barres

“El apoyo a sala cuna universal creo que es muy importante. Llevamos más de 100 años con este aumento de costo contratación a las mujeres. Creo que eso tiene que terminar ya”, señaló.