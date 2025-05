Nicolás Sepúlveda no podría viajar a recibir premio luego que Estados Unidos le negara la autorización de visa

A pesar de tener pasajes, hotel y documentos en regla, el periodista que destapó el Caso Hermosilla fue notificado a última hora de que su viaje fue catalogado como “no autorizado”, sin que se le entregaran fundamentos claros, por lo que no podría viajar al país norteamericano a recibir su galardón.

El periodista chileno Nicolás Sepúlveda, recientemente galardonado con el prestigioso LASA Media Award por su cobertura del Caso Hermosilla, denunció este martes que Estados Unidos le revocó el permiso de entrada al país con Visa Waiver sin justificación, impidiéndole asistir a la ceremonia de premiación que se realizaría este fin de semana.

“Durante el verano me avisaron que me habían dado el LASA Media Award. Ese es un premio bien prestigioso que entrega una asociación de académicos y universidades de Estados Unidos. Se entrega todos los años a algún periodista de América Latina por la mejor cobertura periodística del año anterior”, explicó Sepúlveda a CNN Chile.

El galardón, entregado desde la década de los 80 por la Latin American Studies Association (LASA), lo invitaba a ser parte de la conferencia anual de la organización que se realizará este finde semana.

Los detalles del caso

Sepúlveda señaló que todo estaba listo para el viaje: los pasajes fueron enviados con anticipación, el hotel reservado por los organizadores y su permiso de viaje a través del sistema ESTA fue aprobado el 29 de abril.

La premiación está agendada para el sábado a las 8:30 de la mañana, seguida por la entrega de un premio a la expresidenta Michelle Bachelet, quien recibe el Guillermo O’Donnell Democracy Award and Lectureship.

Sin embargo, este martes, a pocos días del evento, recibió una notificación inesperada. “Hoy me llegó un mail en la mañana que dice que mi estatus de la Visa Waiver había cambiado a viaje no autorizado. Es decir, que no puedo entrar a Estados Unidos. Pero no se entrega ningún detalle, no hay motivos. Entonces, no sé por qué pasó”.

Al comunicarse con la embajada de Estados Unidos en Chile, Sepúlveda recibió información sobre los pasos que deberían seguir para resolver el asunto, pero que los plazos no jugaban a su favor.

“Llamé a la embajada y me dicen que por los plazos es muy difícil que se pueda hacer algo, así que no voy a poder ir a recibir el premio”, indicó. “Entiendo que es de los primeros casos en Latinoamérica, en donde Estados Unidos le niega la entrada a un periodista, que además va a recibir un premio y ni siquiera voy a trabajar”.

Así, el caso tendría que ser visto con el Departamento de Seguridad Interior, que es por donde pasa el permiso “final” de este tipo de documentos para ingresar a Estados Unidos. Ante esta situación, la embajada tampoco tuvo más información que entregarle. “Simplemente no hay razones”, dijo.

Aunque reconoce que no es un caso aislado, lo considera preocupante: “En todo caso es lo mismo que le ha pasado a otros, académicos o expertos, quienes van a conferencias y les niegan la entrada por asuntos de redes sociales o cosas similares. No es muy claro”.

Consultado por la posibilidad de que se haya interpretado alguna publicación suya en redes como ofensiva, inapropiada o derechamente antisemita, respondiendo a las modificaciones que realizó el país norteamericano con respecto a la entrega de beneficios migratorios, anunciada en abril de este año, el periodista respondió que lo único que ha compartido en sus redes son noticias sobre Gaza y los efectos de la acción israelí en ese territorio, pero que provienen de medios como New York Times o agencias como Reuters, por lo que para él “sería sorpresivo” si este fuera el caso.

Finalmente, Sepúlveda explicó que desde LASA le comunicaron que están a la espera de su decisión, aunque él ya se habría hecho de la idea de no poder asistir a recibir su premio.