“El contexto electoral no permite todo”: Cataldo habló sobre video de la UDI y emplazó a Matthei a referirse al respecto

El ministro de Educación afirmó que era "totalmente impúdico" y de "pésimo gusto" el video parodia publicado por la UDI, donde plantean que estaría más enfocado en la campaña de Jara que en las labores ministeriales.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la publicación de un video por parte de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en donde hacen una parodia de él con un actor que lo imita, buscando instalar que estaría más enfocado en la campaña presidencial de Jeannette Jara que de las labores de su cartera.

En la pieza audiovisual, publicada en las redes sociales de la UDI, se le ve al personaje jugando con una tómbola mientras la cámara muestra una fotografía de Cataldo junto a la exministra del Trabajo y un afiche de campaña de la misma. Al ser interpelado por quien representa al Presidente Gabriel Boric acerca de la deserción escolar, el imitador de Cataldo se muestra confundido y pide enviar en otro momento una respuesta.

El secretario de Estado fue consultado sobre este video tras participar de la cuenta pública del Congreso, donde la calificó de “pésimo gusto” y que al conversarlo con parlamentarios de la UDI le pidieron disculpas.

“Me parece paradojal que en el contexto en que la propia candidatura de oposición, precisamente de la UDI, ha hecho observación de que ha habido campaña sucia por parte de sus adversarios de la misma derecha, particularmente Republicanos, hoy día estén haciendo eso desde la cuenta oficial de la UDI. Totalmente impúdico”, afirmó el ministro.

Además señaló que “es muy parecido al bullying”, prácticas que a su juicio es fundamental erradicar, y que tampoco tiene asidero en la realidad dado que ha estado enfocado en las labores de Educación y no ha trabajado para la campaña de Jara.

“Yo me esfuerzo al máximo para desarrollar mi labor, que es la que me econmendó el Presidente. Eso lo puedo demostrar con hechos. Ayer legislamos y aprobamos casi por unanimidad la reforma a la nueva educación pública, algo que hace dos años se veía como algo imposible, y lo hicimos generando acuerdos, trabajando intensamente, por ejemplo, con el senador Gustavo Sanhueza que es de la UDI y que preside la comisión de Educación del Senado. Me gustaría saber qué opina sobre este video”, añadió.

Asimismo, emplazó a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, a referirse sobre el mismo a propósito que ella misma acusó “campaña sucia” cuando en redes sociales se difundía la idea de que tendría algún problema de salud con videos editados.