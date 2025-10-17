Municipalidad de Coyhaique decreta duelo comunal tras muerte de piloto de la FACh en accidente en helicóptero

El capitán de la Fuerza Aérea, Sergio Hidalgo, era oriundo de Coyhaique.

La Municipalidad de Coyhaique decretó duelo comunal por la muerte de un piloto durante una expedición en Campos de Hielo Sur (Región de Aysén).

El hecho ocurrió la tarde de este jueves, cuando se le perdió el rastro a un helicóptero con cuatro tripulantes pertenecientes la Fuerza Aérea de Chile (FACh). La aeronave del Grupo de Aviación N°9 había despegado desde el aeródromo de Villa O’Higgins en dirección al refugio Eduardo García Soto, ubicado en la misma zona austral.

Esta jornada, la FACh confirmó que logró encontrar a la nave con “cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido”.

De ese modo, la Municipalidad informó que “el alcalde Carlos Gatica Villegas y el Concejo Municipal de Coyhaique han declarado duelo comunal por dos días por el fallecimiento del Capitán de la Fuerza Aérea de Chile, Sergio Hidalgo Leiva, oriundo de Coyhaique, quien perdió la vida cumpliendo funciones al servicio del país”.

“La Municipalidad de Coyhaique expresa su profundo pesar y reconocimiento hacia quien, desde esta comuna, representó con profesionalismo y compromiso los valores del servicio público. Su partida enluta no solo a su familia y a la Fuerza Aérea, sino también a toda una comunidad que valora el esfuerzo y la vocación de quienes sirven a Chile desde cualquier ámbito”, expresaron en un comunicado.

Durante los dos días del duelo comunal, “las banderas permanecerán a media asta en los recintos municipales, en señal de respeto y solidaridad con sus seres queridos”.