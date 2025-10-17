Fuerza Aérea confirma que encontró helicóptero perdido en Campos de Hielo Sur: Uno de los tripulantes falleció

"La aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido", señaló la institución en un comunicado.

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) confirmó que se retomó el contacto con la avioneta perdida desde la tarde de este jueves en la Región de Aysén.

En un comunicado, la institución afirmó que “durante horas de esta mañana se logró ubicar el helicóptero MH-60M Black Hawk que se encontraba desaparecido en el sector de Campos de Hielo Sur. La aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido”.

“En estos momentos se están realizando labores de rescate empleando para ello aeronaves y personal PARASAR”, señalaron.

Junto con ello, la FACh “se encuentra brindando asistencia y apoyo a las familias de nuestros Camaradas accidentados. Finalmente, la Fuerza Aérea de Chile reitera su compromiso de mantener informada a la opinión pública, por lo que se encuentra recabando mayores antecedentes, para ser dados a conocer en cuanto estén disponibles”.

La aeronave del Grupo de Aviación N°9 había despegado desde el aeródromo de Villa O’Higgins en dirección al refugio Eduardo García Soto, ubicado en la misma zona austral.

De acuerdo a la Fuerza Aérea, la última comunicación ocurrió en cercanías del refugio. Tras ello, se activó de inmediato un operativo de búsqueda y rescate (SAR).